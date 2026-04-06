Потъна кораб с мигранти в Средиземно море, над 70 души са в неизвестност

Той е отплавал вчера следобед от либийския град Таджаура със 105 човека на борда

06.04.2026 | 07:20 ч.
Снимка БГНЕС

Кораб с мигранти е потънал в Средиземно море. Двама души са загинали, а над 70 са в неизвестност, казаха днес две неправителствени организации, цитирани от Франс прес.

"Сий Уоч" (Sea Watch) и "Спасяване на хора в Средиземно море" (Mediterranea Saving Humans) написаха в социалната платформа Екс, че корабът е отплавал вчера следобед от либийския град Таджаура със 105 човека на борда - жени, мъже и деца. От тях са били спасени 32 души. Оцелелите били оставени тази сутрин от два товарни кораба на италианския остров Лампедуза, предаде БТА.

Шестстотин осемдесет и трима мигранти са загинали или изчезнали в централната част на Средиземно море от началото на тази година, по данни на Международната организация по миграция, отбелязва АФП. Според информация на Министерство на вътрешните работи на Италианската република от 3 април 6175 мигранти са пристигнали с плавателни съдове в страната през същия период. 

Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

