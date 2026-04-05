Защо „Свети ВМЧК Мина” е най-чудотворното място в София

От вече 100 години Обрадовският манастир - "Свети ВМЧК Мина", е най-чудотворното място в София, освен Руската църква. Това разказа в предаването "Операция История" изследователят и журналист Ирена Григорова, която говори за мистичните пътеки на България и необяснимите чудеса и изцеления.

"Мястото събира всички надежди, утехи и мечти на хората от София, и е свързано с Бона Велинова. Историята на Бона Велинова според мен е абсолютно целенасочено замазвана и затулвана", посочи още изследователят.

Част от историите на Бона Велинова тя е разказала и в своята книга "Мистичните пътеки на България III: Чудеса, открития и съновидения".

Григорова разкри какво още предлага изданието:

"Има и още 20-ина истории за съновидения, които не са се случили с нея.

Има древни светилища, целебни икони. Има една много яка история за едни железни икони - никога не бях виждала железни икони, на всичкото отгоре с белези от куршуми, защото по комунистическо време едни пияни ловджии са си упражнявали мерника върху тях и са стреляли по иконите и двете чудотворни икони са целите в белези от куршуми".

"Практично вярвам в чудеса. Смятам, че те съществуват. Това е чиста физика - Земята е енергия, ние в себе си имаме енергия, целият свят около нас е енергия. И когато се опиташ да си в синхрон с тази енергия, нещата се получават леко. Когато енергията застои, нещата не вървят добре", сподели тя в ефира на Bulgaria ON AIR. "Светът се търкаля към по-зле, отколкото да се движи към богато духовно развитие, към живот в хармония с природата, опазване на ресурсите ѝ, любов към ближния и грижа към общността. Не виждам нито едно от тези неща да се случват в момента. Според мен само чудо ще ни оправи", заключи тя.