Позната на Калушев от Мексико: Има практики за много напреднали, които разграждат тялото

Здравословен проблем е причината Иво Калушев да напусне Мексико и да се върне в България. Това разкри пред "България Днес" гмуркачката Теодора, която е била в курорта Плая дел Кармен и познава мъжете, загинали в хижа "Петрохан" и на връх Околчица.

"Иво Калушев имаше здравословни проблеми, свързани с дихателните пътища, и затова си тръгнаха от Мексико. Климатът там не е позволявал той да се възстанови, защото е много влажен и не е за всеки", разказа момичето.

Според първоначалните информации Калушев и групата му са се изнесли много набързо от имението си, едва ли не в рамките на един следобед. Властите разследват какво е наложило спешното заминаване. Споменават се версии за дрога и други незаконни занимания. Изискана е информация от мексиканските власти за дейността на групата на тяхна земя, но засега такава няма.

Инструкторката Теодора заминава за Мексико през 2013 г., когато лама Иво и останалите вече са се настанили на полуостров Юкатан. Теди остава там дори след като спелеолозите се прибират в България. Теодора не е част от групата на Калушев.

На място са се запознали, защото по думите й те били единствените българи в района. Когато се срещат, момичето още не е започнало работа като инструктор по гмуркане. После започва в друга школа, различна от "Дайвинг Мексико" на Калушев и компания.

"Не ни е свързвало гмуркането, не съм била запалена по пещерно гмуркане. Попаднах на тях, защото бяха единствените българи в района на Плая дел Кармен. Впоследствие по шеги на съдбата и аз започнах курсове, но на друго място", сподели Теодора. Тя се е засичала с нашенците няколко пъти.

"Бяха добри хора и ги беше грижа за гората. Това мога да кажа със сигурност", категорична е Теди. В екзотичната страна тя също се запалва по будизма.

"След това се прибрах в България, исках Иво да ми е учител, но не се получи. Практиката беше за много напреднало ниво и беше много трудна за мен. Няма нищо, свързано със сексуални практики, педофилия и т.н., беше си традиционна будистка практика, но аз бях начинаеща. Тогава Калушев ми каза, че няма как да стане", спомня си Теодора.

Лама Иво я насочил към друг учител в чужбина, при когото тя е и в момента.

"Беше добър съвет и съм му много благодарна, че ми помогна как да продължа и при кого да отида", категорична е Теди. Предвид трагедията в "Петрохан" и твърденията за секти и духовни ритуали, тя обясни основата на учението, което е проповядвал и лама Иво.

"Будизмът се занимава точно с това - подготовка за момента на смъртта и осъзнаване, че раждайки се в човешко тяло, ние имаме възможност да осъзнаем, че всеки момент имаме възможност да се подготвим. Както всяка нощ заспиваме и сънуваме сънища, така никой не ни гарантира, като умрем, какво следва оттам нататък. Идеята е да развием осъзнатост в момента на смъртта, за да вземем осъзнат избор накъде да отидем. Има практики за много напреднали, които разграждат тялото. Тези практики позволяват осъзнато напускане на тялото. Изисква се изключително много духовна сила, за да напусне човек тялото, без то да се нарани. Казва се, че ако човек няма тази сила, няма и силата да вземе осъзнат избор след смъртта си", обяснява Теодора.

Тя отбелязва, че всички практики, свързани с напускане на тялото, не включват агресивност, както е в случая с огнестрелно оръжие. Напротив - всички тези напускания на тялото стават по медитативен, естествен начин.

За тези практики говори и София Андреева - майката на Валери, който подава сигнал, че е сексуално експлоатиран от Калушев. Жената, която е лоялна последователка на лама Иво, заяви, че не вярва на сина си за сексуалните сеанси, и го определи като "моралния убиец" на духовния водач.

София не вярва на версията на разследващите за ритуално самоубийство и споделя в профила си за специалната практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата, наречена Пхова.

"Защо, ако искаха ритуално самоубийство, не го направиха спокойно. В мазето имаше специална стая за медитации - предназначена за "тъмен" ритрийт. Можеха до идат във всяка пещера на България и да се скрият. Трябва да се били много тъпи да правят сеир на цяла България, та да им излезе име на секта. Всичките членове на "сектата" владееха специална практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата", казва София. Според нейните познания практиката може да се ползва за самоубийство преди смъртта, но не и за дивашки саморазстрел.