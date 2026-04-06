Хюстън, имаме проблем… с тоалетната: Астронавтите на Artemis II с ново предизвикателство

Четиримата астронавти от мисията Artemis II, които в момента се носят в космоса, са имали до голяма степен спокойно пътуване до момента. Много малко проблеми по време на полета са възникнали, които биха могли да нарушат спокойствието им.

С изключение, разбира се, на тоалетната.

Капсулата Orion на екипажа на Artemis II, широка 5 метра, е претърпяла проблем, свързан с управлението на отпадъците, който е възникнал в ранните часове на събота, когато Ден 3 на програмата е към края си.

"Проблем е с изхвърлянето на отпадъците от тоалетната“, каза пред репортери в събота сутринта директорът на полета на Artemis II Джъд Фрилинг и добави: "Струва ми се, че вероятно имаме замръзнала урина във вентилационната линия.“

Астронавтите - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох от NASA и астронавтът от Канадската космическа агенция Джереми Хансен - все още спяха дълбоко в средата на сутринта на близо 320 000 километра от Земята, докато контролерите на мисията продължаваха да отстраняват проблема. И до събота следобед, в началото на четвъртия ден от полета, контролерите на мисията имаха план за атака: да затоплят замръзналата линия, като завъртят капсулата, за да изпратят замръзналата урина на слънцето.

Това изглежда частично отпуши тръбата, позволявайки на капсулата да изхвърли част от урината от резервоара с размерите на кошче за боклук във вакуума на космоса.

Малко след това, контролът на мисията каза, че тоалетната е "достъпна“, но "само за фекална употреба“, пише CNN.

Усилията за отстраняване на проблема продължиха през цялата събота, но упоритите запушвания предотвратиха пълното почистване. Докато най-накрая, около полунощ източно време, контролът на мисията не предостави дългоочакваната актуализация: "Последни новини“, каза на екипажа комуникаторът на капсулата на контрола на мисията, Джаки Махафи. "Можете да използвате тоалетната всякакъв вид".

"Най-важното оборудване“

Бордовата тоалетна е може би най-скъпото удобство по време на космически полети за астронавтите, които ценят комфорта.

"Обичам да казвам, че това е може би най-важното оборудване на борда“, добави астронавтът Кох по време на четвъртъчното си изпратено съобщение от космическия кораб.

Поради неизправността на тоалетната на Орион, астронавтите трябваше да прибегнат до техника, използвана от изследователите на дълбокия космос в средата на 20-ти век.

В ерата на Аполо астронавтите не са имали тоалетна, а са разчитали единствено на торбички.