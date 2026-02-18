Майката на Валери с нова защита по Калушев: Можеха да се самоубият с медитация

Ивайло Калушев и приятелите му са имали специална стая за медитация в мазето, която са ползвали за т.нар. "тъмен ритрийт", който може да доведе до самоубийство, без да са им нужни оръжия. Това пише във Facebook приятелката им София Андреева, която първа в интервю потвърди интересните наклонности на компанията около Калушев.

Андреева е майката на свидетеля по делото Валери Андреев, от когото се отрече и нарочи за морален убиец на шестимата. По-късно призова всички близки да съдят сина ѝ.

"Ако искаха ритуално самоубийство, защо не го направиха спокойно? В мазето имаше специална стая за медитации, предназначена за "тъмен" ритрийт. Можеха да идат във всяка пещера на България и да се скрият. Трябва да са били много тъпи да правят сеир на цяла България, та да им излезе име на секта", пише София Андреева след брифинга на МВР и прокуратурата, на който бяха разкрити още детайли по разследването.

Основната версия е, че тримата от хижа "Петрохан" са се самоубили, а на Околчица Калушев е застрелял другите двама и се е самоубил.

"Всички членове на "сектата" владееха специална практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата, наречена "пхова". Може да се ползва и за самоубийство. Но не - трябва да се изпозастрелят като диваци", пише София Андреева.

Тя споделя, че на разпита в полицията са ѝ подхвърлили версията за самоубийство на шестимата. Тя отговорила, че ако е така, не трябва да има гилзи, а само по една мъничка дупчица по теметата им, и то пробивът да е отвътре навън, защото там изстрелвали съзнанието си.

Методът "пхова" се преподавал само от квалифицирани учители в тибетския будизъм и бил на повече от 1000 години. До окупацията на Китай масово се ползвал от хората в Тибет да прехвърлят съзнанието си в чисти земи, а ако се направи преди да е дошло времето за смърт, се ползвал за самоубийство.

Коментарите под публикацията на Андреева са почти еднозначни - за потребителите тя помага да се докаже версията за секта с коментарите си по случая.

"Разберете, че благодарение на Вас на всички ни стана ясно, че това е секта. Вие сте една от основните причини. Не зная Вашето съзнание откъде го изстрелвате, но очевидно са Ви влезли през фонтанелата доста дълбоко с манипулации и още не могат да Ви пуснат, г-жа Андреева. Техните фонтанели пък са били много сензитивни, че са Ви надушили да им дадете крупни суми", пише един потребител.

Друг добавя: "Даже не осъзнавате колко много помагате да се изясни всичко покрай скромната ви малка и сплотена общност. Благодарим ви ,че ни убеждавате все повече във версията ,че всички сте някакви куковци вярващи в налудничави неща"