Кремъл: Целият Близък изток е в огън

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, помолен да коментира днес заплахите на американския президент Доналд Тръмп срещу Иран, заяви, че равнището на напрежение в Близкия изток продължава да се засилва и че целият регион „е в огън“, предаде Ройтерс.

„Констатираме, че равнището на напрежение в региона продължава да расте. Фактически целият регион е в огън. Негативните последици от агресията, разпалена срещу Иран, са опасни. Географията на конфликта се разширява и сега всички констатираме последиците“, заяви Песков, цитиран от руските агенции.

Същевременно той заяви, че експлозивите, открити край тръбопровода в Сърбия, който пренася руски газ към Унгария, са били потенциално много опасни и изрази надежда, че Будапеща и Белград ще действат за справяне със заплахата.

Унгарският премиер Виктор Орбан свика вчера извънредно заседание на Съвета за отбрана, след като близо до тръбопровода „Турски поток“ в Сърбия бяха открити експлозиви. Орбан заяви, че Украйна от години се е опитвала да отреже Европа от руски енергийни източници, въпреки че не обвини директно Киев за инцидента. Украинското външно министерство отхвърли всеки опит инцидентът с експлозива да се свърже с Киев.

Песков заяви, че засега не е ясно кой стои зад инцидента, но допълни, че Русия знае, че в миналото Украйна е извършвала актове на саботаж на критична инфраструктура и допълни, че е много вероятно да бъдат разкрити доказателства, свързващи инцидента с Украйна.

(БТА)