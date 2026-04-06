Две фамилии се биха в центъра на Ветово, има пострадали

Масов бой между две фамилии в центъра на Ветово разследва полицията, съобщава Dariknews.
На 5 април е подаден сигнал за конфликта с физическа саморазправа.
Пострадали има и от двете фамилии като са установени различни по степен телесни увреждания, включително повърхностни рани и фрактури.
Част от участниците са прегледани и настанени в лечебно заведение. Установени са следи от нанесени щети по автомобил, както са иззети и предмети, съотносими към инцидента.