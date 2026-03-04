“Прогресивно”-то доближава Радев до Вучич и Фицо, но ореолът ще падне

Партиите усилено редят листите си за предсрочните парламентарни избори - ГЕРБ залага на кметовете си за водачи, а новорегистрираната коалиция на "Прогресивна България" на Румен Радев пази имената в тайна.

Политологът проф. Николай Найденов се опита да разкодира името на коалицията на Радев. По думите му с думата “прогресивно” коалицията се нарежда до партията на Вучич и на Фицо. “Когато се появят имената ще разберем, че партията е земна, че в нея са хора, които познаваме и от други роли или от ежедневието. Орелът ще падне”, добави Найденов.

В предаването “България сутрин” политологът припомни и за атаките към списъците на партиите, като подчерта, че такива ще има и към Радев. Според Найденов политическото мълчание на Радев е нормално.

“Той изконсумира върха на своята популярност до момента, в който започна да сваля картите. Това, което каза в Стара Загора, е спорно", смята професорът.

Социалният антрополог доц. Валери Личев изрази мнение, че от политиците се "чува" мълчание, което създава интрига. "Колкото по-късно се заявиш, толкова по-малко атаки ще получиш", на мнение е експертът.

Заявките на партиите?

"В момента, в който Радев напусна президентския пост, той започна да се държи като президент. Започна да говори за обединение. Доста толерантен е към онези, които досега се наричаха олигарси. Когато слезеш на партийния терен, нещата се променят. Той рязко смени облика и излъчването си. Виждам неприязън към ПП-ДБ", анализира проф. Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Относно изказването на Радев за това, че трябва да водим диалог с Русия, политологът подчерта, че такъв трябва да има с всички държави. "От Русия какво ще вземем? Не е нужно да се сближаваме, за да търгуваме с държава", допълни проф. Найденов.

Според проф. Найденов ще има повишаване на избирателната активност, предвид и появата на Радев на политическата сцена. "Няма да е в големи мащаби. Той преразпределя някои гласове - ощетените са от БСП, "Възраждане". Той се съобрази с политическата реалност, от висотата на президентската позиция той можеше да говори както си иска", отбеляза още политологът.

По думите на доц. Личев в листите ще разчита и на познати, и на непознати лица, като изтъкна, че борбата с корупцията ще бъде централна тема: "По-слабите партии ще водят мръсна кампания".

"Движението на кадри само на пръв поглед изглежда странно. Има скрити връзки между редица партии", коментира проф. Найденов.

Гледайте видеото с целия разговор.