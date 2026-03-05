Нейнски: Изтеглянето на българите продължава, на никого не сме отказали

На брифинг след заседанието на Съвета по сигурност министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че изтеглянето на българите от района на конфликта продължава и тази нощ.

“Кацнаха два самолета тази нощ. Ходът на евакуацията тече изключително ангажирано. Консулствата по места са ангажирани с това да осигурят сигурност на българските граждани”, каза още Нейнски.

Външният министър добави, че от Ирак са изтеглени всички българи, а в Йордания посолството ни е оказало съдействие на 130 българи, трудно е изтеглянето на българите от Иран, тъй като на границата между Иран и Азербайджан иранските власти са спрели и българи, и други граждани на държави от ЕС.

“Става въпрос за десет български граждани, 6 от които са първи член на семейството, и още 4 втори членове на семействата. В целия Залив посолствата са в контакт с българите”, добави Нейнски.

По отношение на евакуацията на българите от Малдивите, служебният министър обясни, че това са граждани извън зоната на конфликта.

"Приоритетно се стремим да изведем със самолетите ни хората, за които има риск за живота и здравето им. А хората в районите със затруднения в придвижването, най-близкото посолство - в случая с Малдивите това е посолството в Индия, им помага да намерят самолетни билети, имаше и идеи за чартърни полети. Давам си сметка, че имат нетърпение, има хора със здравословни проблеми, човек с байпас, друг с астма, трети с високо кръвно, но хуманитарните случаи са с предимство. Имаме сигнали от някои места, че хора се опитват да заемат привилегировани места, ще се направи и проверка", обясни външният министър.

Нейнски добави, че е в постоянен конфликт с министъра на туризма, който от своя страна поддържа връзка с туроператорските фирми.

“Има авиокомпании, които са ни предложили да ни съдействат, на никого не сме отказали, предоставяме имената на хората и телефоните им, лично аз вече пети ден препращам контакти на хора в Ситуационния център, където хората работят на денонощен режим. Усилието ни е максимално да помогнем на хората, става въпрос за малки деца и тревожни семейства”, обясни Нейнски.

“В постоянна връзка сме с нашите съюзници. САЩ, Австрия, Гърция ни помагат, изтеглихме българите от Оман с помощ от Гърция. Стремим се да помогнем и на хората от Малдивите, които искат да се приберат, продължаваме да им съдействаме, каза още Нейнски. Поддържам връзка и с турския си колега заради евентуален мигрантски натиск”, завърши външният министър.