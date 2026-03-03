Тръмп сгреши да атакува по време на Рамадан, иранските ракети са на 8 минути от София

"Бойният потенциал и възможностите на Иран са изключително високи, той е в състояние да произвежда ракети. Видяхме нови ракети, обсегът им е над 2000 км. Нашето летище е на 8 минути от мястото на изстрелване при тази скорост. По-важното е, че те са много трудни за прихващане. За България пряка заплаха няма, докато някой някъде не реши, че част от България влиза в списъка на мишените. Тук има логистично звено на военновъздушните сили на САЩ, преобладаващо самолети", каза пред Bulgaria ON AIR експертът по международна сигурност Славчо Велков.

Той е на мнение, че американските самолети, които са на територията на България, имат "съвсем друга задача", като призова управляващите да не крият истината.

"Не става въпрос за никакво обучение. На това логистично звено беше отказано да ползва други държави, като например Турция. Тази война е агресия, тя е в нарушение на картата на ООН, тя се извършва от член на НАТО и страна, която не е член, но се извършва срещу страна, която е член на ООН, непровокирана от нищо. А убийството на Али Хаменей е терористичен похват", категоричен е Велков.

Според него Тръмп е направил изключителна грешка да започне военни действия с такъв мащаб по време на Рамадан.

"Това е най-големият военен конфликт от 23 години насам, след операцията на американската армия срещу Ирак и последвалите действия на т.нар. "Коалиция на желаещите". Но с разликата, че там беше комбинирана операция, включително с участие на сухопътни войски, докато тук сме свидетели на пълномащабна операция, предимно с ракетни сили и участие на авиация, каза той.

По думите денят не е избран случайно.

"Вчера и днес е празникът Пурим, което в превод означава "хвърляне на жребий". Това е много стара история, тя е отпреди 2500 години, случила се точно сега. В тази връзка преди няколко дни израелският премиер Бенямин Нетаняху каза: "Сега ще падне империята на злото". Няма нищо случайно, въпреки че атаката започна по време на Шабат", каза още Велков и предположи категорично, че преговори между Иран и САЩ няма да има.

"Залогът е много висок. Целта беше смяна на режима в Иран. Добре известно е, че американските президенти се избират от еврейското лоби в САЩ и по света. Вчера се появи информация, че всеки четвърти от пет американци е против тази война, но това не означава, че Тръмп мисли като тях. Ако президентът на САЩ не успее да постигне тази цел за сваляне на режима, той трябва да напусне региона с подвита опашка", подчерта експертът.