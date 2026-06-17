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Радев: Край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери

Засилва се и контролът върху ценообразуването и качеството на храната, заяви премиерът

17.06.2026 | 10:37 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"„От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА - мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи”. С тези думи министър-председателят Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.

Чрез системата СИГМА всеки гражданин може бързо и лесно да намери какви пари как са се харчили в неговата община или ведомство и при какви фирми и условия са отивали парите. Оттук нататък всички министерства, местните власти, следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за завишени цени, заяви Радев. 

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Целта е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които касаят бюджета. Засилва се и контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме, каза Радев. 

Имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на сектора. Продължават усилията за подобряване на бизнес климата, за да пречупим негативния тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, износ и инвестиции, подчерта Радев. Целта е икономиката да работи по-интензивно, с по-голяма производителност, по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме как ще се пълни хазната, не само в орязването на разходи, добави още той. 

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Тагове:

Радев край безобразни обществени поръчки вътрешноведомствени скрити трансфери
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