Радев: Край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери

"„От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА - мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи”. С тези думи министър-председателят Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.

Чрез системата СИГМА всеки гражданин може бързо и лесно да намери какви пари как са се харчили в неговата община или ведомство и при какви фирми и условия са отивали парите. Оттук нататък всички министерства, местните власти, следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за завишени цени, заяви Радев.

Целта е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които касаят бюджета. Засилва се и контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме, каза Радев.

Имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на сектора. Продължават усилията за подобряване на бизнес климата, за да пречупим негативния тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, износ и инвестиции, подчерта Радев. Целта е икономиката да работи по-интензивно, с по-голяма производителност, по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме как ще се пълни хазната, не само в орязването на разходи, добави още той.