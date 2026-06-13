Градинарски трик за повече домати

Увеличаването на добива на домати винаги е нещо хубаво и има един прост трик, който можете да опитате, за да подпомогнете опрашването на доматите и забележимо да увеличите количеството. Методът отнема само няколко секунди и градинарите се кълнат в него. Какъв е начинът?

Прост градинарски трик за увеличаване на броя домати

Растенията, отглеждани на открито, често получават достатъчно движение на вятъра и активност на опрашители, за да си осигурят правилно завързване на плодове. А растенията на закрито и в оранжерии могат да се възползват от леко почукване или разклащане, казва Марк Донофрио, преподавател по пермакултурно земеделие и основател на The Starter Farm.

Външните растения също могат да се възползват от този трик, особено ако са на скрити места като тераса, перваз на балкон или близо до периметъра на дома.

„Почукването на доматени растения е процес на симулиране на движението на вятъра или опрашителите, за да се насърчи цветният прашец да оплоди женската част на цвета“, казва Донофрио.

„Този процес може да се извърши чрез леко почукване на цветовете на растението, за да се разклати цветният прашец. Това може да се направи с прости инструменти като молив или четка.“ Той добавя, че почукването е особено полезно за отглеждане в оранжерии и за зони за отглеждане, които са затворени или не получават достатъчно движение на вятъра или активност на опрашители.

Всъщност професионалните производители на оранжерийни домати или въвеждат опрашители в своите пространства, или използват някакъв вид метод на почукване или разклащане, за да осигурят завързване на плодове. Специалистът добавя, че някои градинари също се кълнат в използването на електрическа четка за зъби върху цветното стъбло (наречено кичур).

„Вибрациите разклащат прашеца от цветовете“. „Не бива да се прилага по-енергично от това, иначе ще разклатите прашеца твърде много и той ще пропусне мястото си на кацане върху цветовете.“

Още съвети за увеличаване на реколтата от домати

Освен почукването на доматеното растение, ето някои допълнителни начини, по които можете да подпомогнете здравето на растенията и да увеличите добива си:

Поставете на прозореца

Ако отглеждате на закрито, поставете доматените си растения до прозореца, за да могат да улавят лек ветрец, който ще насърчи падането на прашец.

Отглеждайте до невен: „На открито отглеждайте цветя като невен – видове Tagetes или Calendula officinalis – около доматите си“, съветват специалисти. Това помага да се привлекат опрашващи насекоми към цветовете на доматите ви.

Източник: Лесен трик, с който доматите ще раждат два пъти повече