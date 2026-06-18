Секс, култове и Трета световна война: Изтече тайният дневен ред на световния елит

Тайно общество от технологични милиардери, генерали от НАТО и високопоставени американски служители беше случайно разкрито онлайн. Повече от 200 членове на световния елит са се записали за среща, чийто дневен ред варира от дебати по теми като формиране на култове и секс до подготовка за Трета световна война.

Dialog е ексклузивна организация само с покани, съоснована през 2006 г. от милиардера технологичен инвеститор Питър Тийл, съобщават от Wired. Според изтекъл документ, обществото събира американски служители, чуждестранни правителствени фигури и ръководители от Силициевата долина за неформални годишни срещи.

В продължение на две десетилетия Dialog отказва да разкрие кои са хората, членуващи в него

Сред участниците е генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа и ръководител на Европейското командване на САЩ, който встъпи в длъжност през юли 2025 г. Според изтекъл онлайн списък той участва в срещите на Dialog от 2021 г. насам.

Списъкът включва още членове на администрацията на Тръмп, американския сенатор Тед Круз, ръководители на тайните служби и носителят на Нобелова награда за икономист Роджър Майърсън.

Източник отделно предостави на американското издание списъка с регистрирани за ритрийта "Диалог 2026", който включва 222 души и уточнява статуса на членство и вида на участника на всеки регистриран, както е описано в списъка, включително "активен член" и "гост".

Ритрийтът е насрочен за 12-16 август в хотел Powerscourt, извън Дъблин, Ирландия.

Същото изтичане на информация показва график на неофициални сесии, включително: "Парите купуват ли щастие?", "Върнете ядрената енергия", "Третата световна война", "Военни технологии" и "Как е вашият сексуален живот?"

Други дискусии включват "Изграждане на култ", модерирано от основателя на християнската социална мрежа Pray.com, и "Изграждане на парти", водено от бивш служител по националната сигурност на Белия дом.

Организацията предлага на участниците и приложение за запознанства за изключителни хора. Според оскъдната информация, която се появи за тези срещи, преди четири години таксата за участие е била 16 000 долара.