Християн Мицкоски обърна плочата: Подгответе се за маратон към Европа

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи нови критики към предишното управление в страната и отново свърза блокажа по европейския път на Скопие с договореностите, поети пред Европейския съюз.

Той говори снощи в Струмица по време на отбелязването на 36-ата годишнина на ВМРО-ДПМНЕ. Събитието се проведе на градския стадион под мотото "Македония ускорява, наше задължение", а в речта си Мицкоски засегна както вътрешнополитическата ситуация, така и отношенията с България.

Според него настоящият проблем е резултат от "действията на сегашната опозиция", която по думите му се намира в политическа маргинализация и ще остане там още дълго. Мицкоски обвини предишното управление, че е подписвало договорености с европейските институции с надеждата това да му донесе победа на изборите през 2024 г.

"Но те създадоха голям проблем, създадоха голям проблем по нашия път към Европа. Ако не беше този проблем, с реформите и политиките, които реализира това правителство, вече щяхме да чукаме на вратите на Европа. Пред нас обаче стои споразумение, което ни задължава към нещо, което никой от нас не възнамерява да направи. То завинаги ще ни напомня за онзи бял лист хартия, подписан от предишното правителство с надеждата да остане на власт и да спечели благоволението на онези, които не гласуват, а всъщност народът е този, който избира и наказва. А народът ги наказа и ги изпрати в опозиция", каза Мицкоски.

"Подгответе се за маратон"

Премиерът на Северна Македония заяви, че по повод годишнината на ВМРО-ДПМНЕ иска да изпрати ясно послание към европейските институции в Брюксел - че мястото на гражданите на Северна Македония е на масата на Европейския съюз като пълноправен член.

В същото време той предупреди, че процесът няма да бъде кратък.

"Но, скъпи братя и сестри, това няма да бъде спринт или кратка надпревара. Подгответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които най-корумпираното правителство в македонската история извърши спрямо този народ и неговата родина. Подгответе се да се борим и да извоюваме правото на нашите сънародници от другата страна на границата най-сетне да регистрират своя организация, чрез която да могат културно да се организират", заяви той.

Мицкоски призова да бъде изпратено ясно послание и към онези, които твърдят, че става дума за последното условие пред европейската интеграция на Северна Македония. По думите му те трябва да гарантират, че повече няма да има двустранни изисквания и че македонската идентичност, култура, традиции, обичаи и език са установен факт, който не подлежи на нови обсъждания.

"Няма цена, няма слава, няма власт, която да ме убеди да приема каквото и да било без тези неща. Това е нашата червена линия. Всички трябва да ни чуят ясно и категорично. Няма пазарлък с нашата македонска идентичност. Стига толкова", заключи Мицкоски.

Какво предвижда "френското предложение"?

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. "френско предложение", одобрено от всички държави членки на ЕС. Според Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция.

Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция.

В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в конституцията на страната не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония.

Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на "македонско малцинство" в България.

Протоколът предвижда още противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите, пише БГНЕС.