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Румен Радев се хвали: Режем достъпа "на тъмно" на олигархията до обществените поръчки

Вече има система, която да следи за публичните поръчки

16.06.2026 | 10:40 ч. Обновена: 16.06.2026 | 10:48 ч. 116
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Както обещахме, "Прогресивна България" се ангажира да отреже достъпа на олигархията до публичния ресурс и да въведе прозрачност. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която да следи за публичните поръчки и разходването на публичния ресурс, заяви премиерът Румен Радев в Министерския съвет. Той представи СИГМА - Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, представяйки я като механизъм против повторно завладяване на ресурси и институции. 

"Само месец след работата на правителството имаме първата решителна крачка. Министерство на иновациите успя да разработи първата най-важна крачка за автоматична система за контрол. Успяха да обобщят огромна по обем информация. Една трета от обществените поръчки в България за периода 2020-2026 г. са били само с една оферта", добави Радев. 

По думите му, вече има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват и как отиват тези пари в определените фирми, как се печелят обществените поръчки. 

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Интересно е да се види кои общини са "шампиони" в получаването на обществен ресурс, добави премиерът и посочи, че вече ще е ясно кой и как е получил най-много пари. 

Радев посочи, че всяка една обществена поръчка автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. 

Следващата стъпка е вътрешно ведомствените разплащания, каза още Румен Радев. 

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Тагове:

румен радев СИГМА обществени поръчки
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