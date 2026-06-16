Румен Радев се хвали: Режем достъпа "на тъмно" на олигархията до обществените поръчки

Както обещахме, "Прогресивна България" се ангажира да отреже достъпа на олигархията до публичния ресурс и да въведе прозрачност. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която да следи за публичните поръчки и разходването на публичния ресурс, заяви премиерът Румен Радев в Министерския съвет. Той представи СИГМА - Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, представяйки я като механизъм против повторно завладяване на ресурси и институции.

"Само месец след работата на правителството имаме първата решителна крачка. Министерство на иновациите успя да разработи първата най-важна крачка за автоматична система за контрол. Успяха да обобщят огромна по обем информация. Една трета от обществените поръчки в България за периода 2020-2026 г. са били само с една оферта", добави Радев.

По думите му, вече има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват и как отиват тези пари в определените фирми, как се печелят обществените поръчки.

Интересно е да се види кои общини са "шампиони" в получаването на обществен ресурс, добави премиерът и посочи, че вече ще е ясно кой и как е получил най-много пари.

Радев посочи, че всяка една обществена поръчка автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи.

Следващата стъпка е вътрешно ведомствените разплащания, каза още Румен Радев.