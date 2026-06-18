Дронове удариха московска петролна рафинерия

Гъст дим и пламъци се издигнаха тази сутрин над югоизточния московски район "Капотня", съобщи очевидец пред Reuters.

Първоначално не беше ясно какво е предизвикало пожара. В района се намира московската петролна рафинерия.

През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, насочени към Москва, написа кметът Сергей Собянин в Telegram.

По-късно той съобщи, че няколко безпилотни апарата са успели да ударят Московския нефтопреработвателен завод, предаде TACC.

"Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията", написа Собянин в канала си в руската социална мрежа Max, пише БТА.