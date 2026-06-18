Украйна представи Marta – нова самоходна гаубица върху шаси Zetros

Украйна разработва нова гаубица на базата на Zetros, наречена Marta. Представител на украинската компания за бронирани машини потвърди на Eurosatory 2026, че 200-те германски гаубици Bohdana, базирани на Zetros, ще имат цев с дължина L39 и ще бъдат обозначени като Marta.

Проектът за 200-системна система е включен в украинско-германските споразумения за отбрана от декември 2025 г. на стойност 870 милиона долара; производството на Bohdana преди това е било докладвано на приблизително 40 бройки на месец.

🇩🇪🇺🇦 When asked, a representative from Ukrainian Armoured Vehicles confirmed to me that the 200 Zetros-based 2S22 Bohdana that Germany pledged to Ukraine will be armed with an L39-length barrel and receive the name "Marta". The monthly production rate for the Bohdana family,… pic.twitter.com/1BF20cGUGY — Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) June 16, 2026

Германия и Украйна подписаха споразумения, които включват 750 милиона евро (870 милиона долара) за 200 самоходни артилерийски системи Bohdana на шасито на Zetros, като тези системи вече имат потвърдено име и спецификация на цевта: анализаторът по отбрана Джеф, докладвайки от Eurosatory 2026 в Париж във вторник, написа, че представител на украинската компания за бронирани машини, вероятно е имал предвид украинската компания за бронирани машини, му е потвърдил, че базираната на Zetros 2S22 Bohdana ще носи цев с дължина L39 и ще бъде обозначена като Marta, пише Defence.

Проектът "Богдана" с 200 системи, базирани на Zetros, беше включен в споразуменията за отбрана между Украйна и Германия, обявени през декември 2025 г., а разкритието на Eurosatory добавя първите публично потвърдени технически подробности и подробности за наименованието на този конкретен вариант.

2S22 "Богдана" е украинската самоходна 155-милиметрова колесна артилерийска система по стандарта на НАТО,

която се е появявала на няколко шасита, включително КрАЗ, МАЗ и Татра, като новата финансирана от Германия партида е планирана на шасито на Mercedes-Benz Zetros. Системата привлече международното внимание, защото представлява истински украински отбранително-промишлен капацитет в момент, когато светът следи отблизо дали Украйна може да поддържа и разширява вътрешното производство при военни условия, и защото е демонстрирала бойна ефективност в някои от най-интензивните артилерийски сражения по време на войната, включително документираното използване на остров Змия в Черно море през 2022 г.

Шасито Zetros бележи друга платформена опция за "Богдана" и е предназначено да подобри логистичната съвместимост с германската помощна инфраструктура, тъй като Mercedes-Benz Zetros е тежкотоварен тактически камион, широко използван от европейските военни, включително Бундесвера, с установена екосистема от резервни части и поддръжка, вече интегрирана във веригите за доставки на НАТО. Тази съвместимост е от съществено значение за система, чийто основен външен финансист е Германия, защото шаси, което германските логистични мрежи вече знаят как да поддържат, намалява тежестта на поддръжката както за украинския оператор, така и за германския партньор, който е отпуснал финансирането, и ще има пряк интерес да гарантира, че системите ще останат оперативни през целия им експлоатационен живот.

Обозначението на цевта L39 описва специфична техническа конфигурация, при която дължината на цевта е 39 пъти по-голяма от калибъра 155 мм, което води до цев с дължина приблизително 6 метра (19,7 фута). Тази цифра поставя цевта на Marta в различен клас от цевите L52, намиращи се на най-способните западни самоходни гаубици като немската PzH 2000 и френската Caesar, които осигуряват по-високи начални скорости и по-дълги ефективни обсеги, но това не поставя непременно Marta под прага на производителност, който украинските оперативни изисквания изискват, особено като се има предвид акцентът, който украинските артилеристи поставят върху скорострелността, мобилността и бързото преместване на суров обсег в тактическия си подход към контрабатарейната война. Точните характеристики на цевта L39 по отношение на обсег и начална скорост със специфични типове боеприпаси 155 мм по стандарта на НАТО не са разкрити в наличните доклади, а потвърждението на представителя на украинската бронирана техника, както е съобщено от Джеф, не включва това ниво на технически подробности.

Украйна вече заяви, че производството на "Богдана" е достигнало приблизително 40 бройки на месец, цифра, която украинският президент Володимир Зеленски публично посочи през октомври 2025 г., а потвърждението на Eurosatory от представителя на украинската компания за бронирани машини е в съответствие с този предварително оповестен темп, а не представлява нов производствен етап. При 40 бройки на месец в семейството "Богдана", темпът на производство отразява значително индустриално постижение за страна, произвеждаща сложни 155-милиметрови самоходни системи в активни военни условия, а също така установява времевата рамка за това кога поръчката на Германия за 200 системи би могла реалистично да бъде завършена, ако темпът се запази и производственият капацитет бъде разпределен в конфигурацията Marta, базирана на Zetros, заедно с други варианти на "Богдана", обслужващи украински части.