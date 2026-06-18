Зеленски се закани: Ако Украйна гори, Москва също ще гори

Украйна ще продължи да нанася ответни удари срещу Русия. Според президента Володимир Зеленски тези действия са не само отговор на атаките срещу мирни украински градове, но и средство за оказване на натиск върху държавата-агресор към мир, предаде Укринформ. Украинският държавен глава каза това пред журналисти в Брюксел.

Зеленски заяви, че Украйна не иска войната и никога не я е искала, добавяйки, че всички знаят това, включително партньорите на Украйна. Той каза, че Украйна със сигурност не иска да види как гори заради врага, но предупреди, че ако Украйна гори, Москва също ще гори.

Той изтъкна, че е време да се прекрати агресията и да се сложи край на войната. Зеленски подчерта, че ако руският лидер Владимир Путин не иска да сложи край на войната, Украйна няма да остане пасивна и ще отговори.

Украинският президент посочи, че днешният успешен удар срещу Москва е отговор на неотдавнашното нападение на Русия срещу Киев, включително щетите, нанесени на Киево-Печерската лавра. Зеленски отбеляза, че въпреки трите пръстена на противовъздушна отбрана на Москва Украйна е в състояние да поразява цели там. Той заяви, че отговорът трябва да бъде силен и справедлив.

Позовавайки се на удара по Киево-Печерската лавра, той припомни, че по време на среща с журналисти в Лаврата открито е заявил, че Украйна ще подготви отговор и че светът ще го види. Той добави, че хората вече виждат този отговор.

Зеленски допълни, че след срещата на върха на Г-7 партньорите на Украйна вярват, че Киев е напълно ангажиран с прекратяването на войната, докато Путин прави всичко възможно, за да избегне директното обсъждане на въпроси, свързани с прекратяването на огъня и края на войната.

Украинският президент твърди, че натискът върху Русия трябва да се увеличи. Той обясни, че този натиск трябва да приеме различни форми, включително не само далекобойните възможности на Украйна, но и санкции, наложени от партньорите. Той спомена мерки, насочени към енергийния сектор на Русия, "сенчестия флот", нефтената и газовата промишленост, банковата система, производството на оръжие и отбранителната промишленост. Според Зеленски трябва да се предприемат всички възможни стъпки, за да се накара Русия да осъзнае, че продължаването на войната е безсмислено. Той добави, че най-важното е руският народ да започне да разбира, че един човек, Путин, води войната, докато обикновените граждани носят последствията.

(БТА)