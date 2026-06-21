Над 1000 делегати избират нов главен мюфтия в НДК

Националната мюсюлманска конференция ще се проведе днес в Зала 1 на Националния дворец на културата в София. Форумът е най-висшият орган на Мюсюлманското изповедание в България.

Още рано сутринта в неделя в района на НДК бяха паркирани десетки автобуси с регистрационни номера от цялата страна. Сред тях има автобуси от Смолян, Хасково, Разград, Шумен и други градове. Пред сградата започнаха да се събират делегатите, а в района има полицейско присъствие и бусове на жандармерията.

Очаква се във форума да участват над 1000 делегати от цяла България. Те ще изберат бъдещото ръководство на Мюсюлманското изповедание и ще определят основните насоки за развитието му през следващите години.

Националната мюсюлманска конференция е най-представителният форум на мюсюлманската общност у нас. Тя има ключова роля при определянето на политиките и приоритетите в религиозния, образователния и обществения живот на мюсюлманите в страната.

Делегатите избират главния мюфтия, председателя и членовете на Висшия мюсюлмански съвет.

До момента за поста главен мюфтия са издигнати две кандидатури - на заместник-главния мюфтия д-р Ахмед Хасанов и на председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед.

Д-р Ахмед Хасанов е доктор по тефсир - кораническа екзегетика, от Анкарския университет и в момента е заместник-главен мюфтия. Ведат Ахмед ръководи Висшия мюсюлмански съвет - централния колективен орган за административното и финансовото управление на Мюсюлманското изповедание.

Изборът на нов главен мюфтия се очаква да бъде едно от най-важните решения на конференцията и да очертае посоката на институцията през следващия мандат, пише БГНЕС.