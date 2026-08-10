Виктория Ангелова стана световна шампионка на троен скок

Българският отбор завърши триумфално участието си Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок.

Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13.91 (-1.9) за победата.

Серията й от опити бе фаул-12.75 (-1.2)-13.14 (-1.3)-13.05 (-2.6)-13.06 (-0.3)-13.91 (-1.9).

Нейни подгласнички станаха Дария Винчеану (Румъния) с 13.70 (0.3) и Ана Естрела Де Леон (Испания) с 13.58 (-1.4).

Само преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели и европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия с най-добър резултат в света за годината при девойките – 13.98.

Със златният медал на Виктория България е нарежда в топ 15 на шампионата.

Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти – Зинга Барбоза Фирмино (шести на троен скок) и Димо Андреев (12-и на чук), а смесената щафета 4х100 м (Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова) постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия (13.23) в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-място в полуфиналите.

Шампионите на България на световните първенства за юноши и девойки под 20 години:

Светла Димитрова-Пищикова – седмобой – 1986 и 1988

Ива Пранджева – скок дължина – 1990

Илиян Илиев – диск – 1990

Нора Иванова – 100 м – 1996

Тереза Маринова – троен скок – 1996

Петър Дачев – скок дължина – 1998

Георги Иванов – гюле – 2004

Тезджан Наимова – 100 м – 2006, 200 м – 2006

Александра Начева – троен скок – 2018

Пламена Миткова – скок дължина - 2022