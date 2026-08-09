Зона на зомбита: Наркотици, бездомници и престъпност превземат лондонския “Ковънт Гардън“

На тротоара на оживена улица, по която всеки ден минават хиляди пътуващи до работа хора и туристи, лежат трима мъже. Единият отпива жадно от кенче, друг се е отпуснал с наведена глава, едва буден, а третият поглъща тестено изделие, дадено му от щедър минувач.

Малко по-нататък по същата улица мъж е затворил очи пред магазин, с нахлузен до брадичката син спален чувал. В тъмен вход отсреща двама души с разкъсани анцузи си подават лула, пълна с крек.

Но това не е прословутият квартал "Скид Роу“ в Лос Анджелис или някое затънтено кътче в Ню Йорк. Това е лондонският "Ковънт Гардън“ - туристически център, дом на дизайнерски магазини, Кралската опера и безброй луксозни ресторанти.

Място, където в сряда четирима мъже бяха намушкани от нападател, изпаднал в умопомрачение.

В първата си реч като министър-председател Анди Бърнам обеща да сложи край на бездомничеството и спането по улиците "при първа възможност“, като се зарече окончателно да спре "дългосрочното спане по улиците в Обединеното кралство възможно най-скоро“, поемайки управлението на "Даунинг Стрийт“ 10.

Бездомници, наркотици, престъпност

Местните жители обаче твърдят, че улиците на "Ковънт Гардън“ са завладени от наркотърговия, бездомничество и престъпност.

Сервитьори описват района като "зона на зомбита“, а един от тях дори го сравнява с музикалното видео към песента "Thriller“ на Майкъл Джексън. Охранител признава, че всеки ден се сблъсква с повече от 50 кражби в местния магазин.

Когато екип на Daily Mail посещава един от магазините, за да попита за нападението, служителка на рецепцията посяга под бюрото си и изважда нож с дължина около 20 сантиметра. "Държа го, защото ме е страх“, казва тя и добая, че не е сигурна какво може да се случи.

"Преди това място беше хубаво", добавя жената.

Последните данни на лондонската полиция (Metropolitan Police) разкриват стряскащия брой от 514 престъпления, регистрирани в района през юни. Тази цифра бележи ръст от 16,8% спрямо 440-те случая, докладвани шест месеца по-рано - през януари.

Барман от италианският ресторант, пред който се е разиграл инцидентът преди дни споделя, че мястото вече се е преврънало в притегателен център за отрепките.

"В самия квартал нещата са нормални, но в покрайнините... ако се разхождаш тук нощем или рано сутрин, е като зона, пълна със зомбита. Рискуваш живота си, ако вървиш навън след мръкване", споделя барманът.

"Работя в Уест Енд от трийсет или четирийсет години“, намеси се друг сервитьор и добавя: "Бездомните си остават бездомни и това е – те не са проблемът. Жал ми е за тях. Проблемът са наркоманите. Ако откраднат бутилка оттук, ще я продадат, за да задоволят зависимостта си".

Редовни посетители на "Ковънт Гардън" разказват, че всекидневно стават свидетели как дилъри – обикновено на велосипеди – разпространяват наркотици.

Една от собственичките на магазини в района добави, че докато пътува за работа и се прибира, почти постоянно усеща миризма на марихуана или крек. Живущите в няколко жилищни сгради срещу италианския ресторант са монтирали решетки пред входовете си, за да държат далеч пушачите на лули за наркотици.

Има и бездомни

На около 320 метра разстояние, на улица "Паркър“, се намира хостелът и центърът за оценка, който приема "самотни бездомни мъже, нуждаещи се от подкрепа и живеещи на улицата“, като допуска и "лица с предишни присъди“.

Местните жители изразиха възмущението си от факта, че хостелът се намира толкова близо до католическото начално училище "Сейнт Джоузеф“.

"Никой не иска децата да виждат как хора си инжектират наркотици, докато са още толкова малки", споделя Питър.

Някои изказаха предположения, че организирани престъпни групи "вербуват“ уязвими хора и бездомници.

Смята се, че дребните кражби понякога се извършват в замяна на наркотици, а други отчаяни бездомници са забелязвани да крадат бутилки, дрехи и други предмети – вероятно в опит да задоволят зависимостите си.