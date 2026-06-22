Митничари от Варна разкриха измама при деклариране на китайски стоки

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Варна установиха три опита за избягване заплащането на дължимите държавни вземания при допускане за свободно обращение на стоки от Китай.

В трите случая се касае за внос на общо 2496 дървени плоскости - шпертплат, с получатели различни български дружества. Стоките са пристигнали с морски контейнери на Митнически пункт Варна-Запад, съобщават от Агенция "Митници".

След извършен анализ на риска служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване” селектират трите пратки за проверка и след извършени експертизи в Централна митническа лаборатория се установява, че декларираният тарифен код със ставка на митото 10% не съответства на действително представените стоки.

Установено е, че за пратките следва да се наложи допълнително антидъмпингово мито в размер на 66,70% за едната пратка и съответно 86,80% за другите две.

С действията си митническите служители са предотвратили опит за избягване заплащането на дължими държавни вземания в размер на общо 64 931 евро.

По случаите са съставени три акта за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците и са образувани административнонаказателни производства.