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Митничари от Варна разкриха измама при деклариране на китайски стоки

Предотвратен е опит да се укрие дължимото данъчно мито

22.06.2026 | 20:05 ч. 1
Агенция Митници

Агенция Митници

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Варна установиха три опита за избягване заплащането на дължимите държавни вземания при допускане за свободно обращение на стоки от Китай.

В трите случая се касае за внос на общо 2496 дървени плоскости - шпертплат, с получатели различни български дружества. Стоките са пристигнали с морски контейнери на Митнически пункт Варна-Запад, съобщават от Агенция "Митници".

След извършен анализ на риска служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване” селектират трите пратки за проверка и след извършени експертизи в Централна митническа лаборатория се установява, че декларираният тарифен код със ставка на митото 10% не съответства на действително представените стоки.

Установено е, че за пратките следва да се наложи допълнително антидъмпингово мито в размер на 66,70% за едната пратка и съответно 86,80% за другите две.

С действията си митническите служители са предотвратили опит за избягване заплащането на дължими държавни вземания в размер на общо 64 931 евро.

По случаите са съставени три акта за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците и са образувани административнонаказателни производства.

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Тагове:

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