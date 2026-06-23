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Кучешки лай помогнал в търсенето на изчезналата Живка

Спасители намират кучето до тялото на стопанката му

23.06.2026 | 00:05 ч. 4

Кучешки лай е помогнал на планинари в търсенето на 41-годишната Живка в планината Пирин до местността “Кончето”.

След като чуват кучешкия лай, планинарите веднага подават сигнал. 

Загиналата жена е 41-годишната Живка Куртева. Тя е била добре екипирана. Предполага се, че се е подхлъзнала и фатално е полетяла към пропастта.

Памела и приятелят ѝ са на преход в неделя близо до местността "Кончето", когато виждат пост във Facebook, че се издирва жена с куче. 

"В един момент чухме нещо като лаене на куче, после тишина, но не бяхме сигурни какво беше точно - дали не е птица, сръндак", разказва Памела пред Bulgaria ON AIR.

Планинската спасителна служба е уведомена веднага. В спасителната акция е включен и хеликоптер. До откритото тяло на жената е било и кучето ѝ, което не спирало да лае.

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"Там теренът е много труден и лаенето на кученцето много помогна. Животното го сложихме в моята раница и тримата го свалихме до хижа "Вихрен". Предадохме го на семейството на жената", разказа още Памела.

От ПСС обясняват, че най-вероятната причина за трагедията е фатално подхлъзване на жената. Тя е имала голям опит в планината и често е правила преходи. 

Спасителите призоваха да не тръгваме сами в планината.

Вижте повече в репортажа.

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Тагове:

Пирин издирвана жена тяло Кончето кучешки лай
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