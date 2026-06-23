IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 47

В Слънчев бряг: Украинец умря на масата, румънец се удави

В курорта са станали три леки катастрофи и една по-тежка

23.06.2026 | 07:25 ч. 27
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Двама чужденци са починали в Слънчев бряг в понеделник следобед.

Тялото на 51-годишен украинец е откарано в съдебна медицина на аутопсия, след като беше намерено в заведение в курорта. Минути по-късно 65-годишен румънски турист се удавил в басейна на хотел, съобщи NOVA.

Тепърва ще се установява каква е точната причина за смъртта и имало ли е употреба на алкохол и наркотични вещества.

През деня, за по-малко от час, са станали три леки катастрофи и една по-тежка - лек автомобил се обърнал по таван на входа на града.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

слънчев бряг почина удави украинец
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem