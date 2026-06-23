В Слънчев бряг: Украинец умря на масата, румънец се удави

Двама чужденци са починали в Слънчев бряг в понеделник следобед.

Тялото на 51-годишен украинец е откарано в съдебна медицина на аутопсия, след като беше намерено в заведение в курорта. Минути по-късно 65-годишен румънски турист се удавил в басейна на хотел, съобщи NOVA.

Тепърва ще се установява каква е точната причина за смъртта и имало ли е употреба на алкохол и наркотични вещества.

През деня, за по-малко от час, са станали три леки катастрофи и една по-тежка - лек автомобил се обърнал по таван на входа на града.