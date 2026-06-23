Румен Радев: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през 2026 г.

Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през 2026 г..

Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос относно медийни публикации, в които се твърди, че правителството има намерение да замрази минималната работна заплата до 2028 г..

Премиерът обясни, че когато започне бюджетната процедура за 2027 г., ще бъде разгледан нов механизъм за определянето на размера на минималната работна заплата.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи пред журналисти, че са изпратени писма до първостепенните разпоредители с бюджет. Така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено, посочи той.

На въпрос за проектобюджета и за това дали има предложение за замразяване на минималната заплата, Донев отговори единствено, че предстоят преговори със социалните партньори.

Свързани статии В Тристранката не се разбраха за осигуровките на държавните служители

Утре ще излезе бюджетът и ще имаме повече яснота, съобщи главният икономист на КНСБ Любослав Костов пред журналисти. Минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2027 г. трябва да бъде 700 евро според действащото законодателство, отбеляза той. Всичко, различно от 700 евро, е намаление на МРЗ, подчерта Костов. Ако правителството предложи замразяване на 620 евро, без да сме се разбрали с бизнеса, без преговори, това означава, че се предлага намаление, коментира той. По думите му предстои да се види какво точно ще бъде предложено в проектобюджета.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна по-рано днес съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Мартин Димитров и група народни представители от "Демократична България“.

Тристранният съвет днес не постигна съгласие и по предложението за по-гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете.