Порой и градушка на наводниха части от Лом ВИДЕО

Проливен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом в продължение на половин час този следобед.

В следствие на това има наводнени улици в ниската част на града.

Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, съобщиха от Община Лом.

Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения.

В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.