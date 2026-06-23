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Порой и градушка на наводниха части от Лом ВИДЕО

23.06.2026 | 18:56 ч. Обновена: 23.06.2026 | 19:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Проливен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом в продължение на половин час този следобед.

В следствие на това има наводнени улици в ниската част на града.

Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, съобщиха от Община Лом.

Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения.

В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

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