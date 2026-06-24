Радев: Американските самолети ще напуснат летище "Васил Левски" до края на юни ВИДЕО

Американските самолети ще напуснат Летище "Васил Левски" до края на юни. Правителството е в регулярен диалог с американската страна, съобщи премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

Радев подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. Правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство, увери министър-председателят.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на самолетите в България.

Радев говори и за бюджета

Нашето най-голямо предизвикателство не е огромния дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежа за неудържим ръст на разходите, заяви премиерът. Мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и разбира се с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление. С предизборно повишаване на доходи без връзка с производителността, каза Радев. И добави, че е теглен безразборно дълг за покриване на социални разходи и откровен грабеж.

Заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде над 3 процента. По думите му, по-късно днес министърът на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри на бюджета на брифинг в Министерството на финансите, а проектът ще бъде публикуван на сайта на ведомството.

По думите на премиера, през последните години са били натрупвани значителни финансови ангажименти без осигурено финансиране, като част от тях са свързани с общински проекти, пътна инфраструктура и дейности в различни държавни ведомства. Той посочи още, че са били прехвърляни за следващи години разходи по вече извършени дейности, както и че е била допусната системна декапитализация на държавни дружества.

Той посочи още, че са били прехвърляни за следващи години разходи по вече извършени дейности, както и че е била допусната системна декапитализация на държавни дружества.

Министър-председателят отправи критики към икономическата политика на предишните управления, като заяви, че не са били предприети достатъчно мерки за повишаване на производителността, подобряване на инвестиционния климат и привличане на инвестиции. Според него вместо това са били реализирани обществени поръчки със „съмнителен обществен ефект“ и е била допусната финансова необезпеченост по важни проекти, включително по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Резултатът го знаем всички“, заяви Радев, като посочи високия бюджетен дефицит, слабия икономически растеж и спада на индустриалното производство, инвестициите и износа.

Премиерът благодари на Министерството на финансите и на министрите за работата по изготвянето на бюджета и отбеляза, че основният подход при подготовката му е бил насочен към ограничаване на неефективните разходи и увеличаване на приходите. Сред приоритетите той открои прекратяването на порочни обществени поръчки, предприемането на мерки за съкращаване на разходите и създаването на условия за по-добра икономическа среда.

Радев коментира и очакванията бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%. По думите му, хората, които са допринесли за достигането на дефицит от 7,5%, сега настояват правителството да представи бюджет в рамките на европейските изисквания. Премиерът посочи, че е възможно дефицитът да бъде допълнително намален, включително до 2%, но това би имало негативни последици за икономиката.

„Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не счетоводните таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация“, заяви министър-председателят.

Той подчерта още, че кабинетът няма да допусне спиране на важни инфраструктурни и общински проекти. По думите му, правителството няма да остави общините с незавършени обекти и разкопани улици заради липса на финансиране.

Радев увери също, че не се предвижда намаляване на доходите на работещите в публичния сектор. Изключение ще бъдат ръководствата на част от държавните предприятия и членовете на бордове, за които ще бъдат предприети мерки за реално намаляване на възнагражденията, отбеляза той. Премиерът съобщи още, че ще бъде ограничен и броят на хората, участващи в контролните органи на държавните дружества, а там, където законът позволява, ще бъдат премахнати и одитни комитети.

Според премиера именно промяната на философията на бюджетиране и връщането към политика, насочена към икономически растеж, инвестиции и производителност, е ключовата задача пред правителството. Той подчерта, че това ще изисква усилия от всички институции и последователни действия в следващите години.

Масови уволнения и чистки в администрацията няма да правим

Министър-председателят каза, че правителството разчита на администрация да движи всички важни процеси в държавата. Не искаме да губим административен капацитет, каза Радев. Той посочи, че за да предприеме кабинетът сериозната трансформация в администрацията, трябва да промени редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента.

Премиерът попита „всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения – вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашите управления“. Радев увери, че реформата в администрацията е в ход, продължава сериозният анализ за ефективността на отделни звена, за припокриването на функции, за възможностите за дигитализация и автоматизация.