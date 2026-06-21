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Витанов: Бюджетът ще наложи съкращения и икономии във всички ведомства

Финансовото състояние на държавата е значително по-тежко от публично известното

21.06.2026 | 19:46 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Предстоящият държавен бюджет ще включва съкращения и ограничения на разходите в почти всички администрации, но без да се засягат доходите на работещите и пенсионерите. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ и председател на Комисията по външна политика Петър Витанов в предаването „На фокус“ по Нова тв.

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“Решенията ще се вземат внимателно и с хирургическа точност, за да не се създава социално напрежение”, категоричен е Витанов. Според него например прекалено големи съкращения във външното министерство биха се отразили върху броя на дипломатическите представителства на България по света.

Витанов определи финансовото състояние на държавата като значително по-тежко от публично известното. Според него през последните години е водена политика на „разхищение“, а „огромни кражби“ и неясни разходи тепърва ще стават публично достояние.

По темата за европейските санкции срещу Русия Витанов защити решението на България да изрази резерви по отношение на някои предложения. „Не може да се съгласяваме със санкции, които повече вредят на европейската икономика, отколкото на Русия“, каза той. Според него България и други държави, сред които Словакия, имат основания да възразят срещу включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък. Витанов отхвърли твърденията за промяна във външнополитическия курс на страната. „Има последователност, но с нюанси. Акцентът се поставя върху българския интерес“, заяви той. 

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По повод президентските избори политикът коментира, че темата все още не се обсъжда в партията, но призна: „За мен Илияна Йотова е подходящ кандидат. Имам само положителни впечатления и я уважавам твърде много.“

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