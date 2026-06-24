По-високи сметки или по-добър избор? Какво ни очаква на свободния пазар на ток

Икономически и социален съвет смята, че либерализацията на електроенергийния пазар изисква нови мерки за защита на битовите потребители. В предаването “България сутрин” енергийният експерт Антон Иванов коментира енергийните проблеми и възможните решения.

Свободния пазар е ключова

"На първо място трябва много задълбочена и всеобхватна информационна кампания какво ги очаква потребителите, защото пазарните условия на свободен пазар са изключително сложни и не може да се допусне потребителите да бъдат изоставени сами да взимат решение по въпроси, по които нямат информация и могат да бъдат подлъгани, по начин който после да се отрази тежко на техните сметки", заяви Иванов от Българския енергиен и минен форум.

Според Иванов свободният пазар ще предостави добри възможности на някои от потребителите - на тези, които имат възможност да инвестират в собствено производство на електрическа енергия или в дигитализация в управлението на своето домакинството.

"Това е ограничен кръг от потребители. Основната част от потребителите ще е затруднена да предприема ефективни мерки за управление на своето потребление, на следена на пазарната конюнктура и именно тези потребители ще бъдат изложени на висок риск да попаднат в спирала на увеличаващи се цени", обясни енергийният експерт пред Bulgaria ON AIR.

Иванов е категоричен - да не се предприемат стъпки без да има подготовка за тях и без хората да бъдат информирани какво ги очаква и какво трябва да предприемат, когато излизат на свободния пазар.

Енергийните мощности

"Когато настъпи криза и имаме климатични явления са ни необходими наши мощности, които за съжаление една по една отпадат", посочи Иванов. Според него има много оплаквания от граждани, които твърдят, че качеството на доставката на електрическа енергия е лошо, без това да може да се докаже ефективно. "Това е верига от проблеми, които би трябвало да решаваме ефективно".

Според Иванов пазарът на електрическа енергия е по-сложен от пазара на услуги. "Нерегулираната цена е компенсираната цена, защитената цена. Ние вече не сме в позицията на регулиран пазар. Вече сме в преходен механизъм, но в рамките на либерализиран пазар”.

Енергийният експерт коментира и цените на еленергията и е на мнение, че тази година “няма да има драма”.

На въпрос докога може да си позволим да отлагаме либерализацията на пазара, той отговори, че излизането на свободен пазар би трябвало да бъде механизъм, който да се приложи за онези, които могат да си го позволят и да е за период, в който ценовите баланси на нарушават потребителската кошница на масовия потребител.

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