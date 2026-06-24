Терзийски, ПП: Политическият чадър в "Баба Алино" е на ГЕРБ

Депутатът от “Продължаваме промяната” Йордан Терзийски коментира думите на регионалния министър Иван Шишков, че над случая “Баба Алино” стои политически чадър, но доказателства за това няма.

“Искам да потвърдя, че политически чадър има и е осъществяван от ГЕРБ. Този политически чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ”, каза депутатът от ПП във връзка с незаконното строителство във Варна. Днес именно по този казус Шишков беше изслушан в НС.

“Доказателство за това е фактът, че баща на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в Баба Алино. Освен това има заповед за допускане на ПУП от 2022 г., под който са се подписали именно г-н Йордан Радев (баща на евродепутата Емил, Радев, бел. ред) и фирмата на г-н Невзоров", обяви Терзийски.

Попитан защо администрацията на настоящия кмет на Варна Благомир Терзийски не спира това, депутатът от ПП каза, че община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса.

Терзийски напомни, че днес от ПП поискаха изслушване на бившия шеф на ДАНС Деньо Денев, на настоящия председател на ДАНС Станчо Станев, както и на бившия шеф на ДАНС във Варна Кирил Димов, но управляващите го отхвърлиха.

“Това щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото ние от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус. Единственото ново са тези факти, които аз в момента представям пред вас", каза Терзийски.