Шишков от НС: Държавата се връща, беззаконието във Варна ще спре да се вихри

В планарна зала днес народните представители изслушван регионалния министър Иван Шишков във връзка със скандала “Баба Алино”.

“Истината е, че в първите дни от стъпването на нашия кабинет пред очите ни изгря може би най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията, само че и с всички дотук изказвания е ясно, че това просто не е само едно нарушение в Закона за устройство на територията. Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица на България - Варна, вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери.

Изслушването на Шишков заради нерегламентираното строителство във Варна е по искане на Петър Витанов и група народни представители от ПГ на “Прогресивна България“.

Министър Шишков каза още, че да построиш едно малко градче в продължение на 3 години без документи или с документи, които са с абсолютно невярна фактология в тях, е емблема, която е логично да намери своето отражение в НС, защото тя наистина излиза извън рамките на Закона за устройство на територията и някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек.

“Това е организирана група, най-вероятно ръководена от някой, която, обаче, е организирал всички ведомства, за да се случи това и ведомствата назад във времето са от 2023 г. и продължаващото управление на община Варна след това“, каза Шишков и изтъкна услужливите действия на кадастъра и на всички институции включително.

Регионалният министър е категоричен, че всички факти по случая са извадени.

“Това означава само едно - не става въпрос само за това, че някой е нарушил ЗУТ, означава, че някой си е поставил за цел да го направи по този безпардонен начин. Много по-страшно е, когато си поставяш за цел, че може да го свършиш, защото означава, че ти считаш, че законът няма никакво значение за определена група хора“, добави регионалният министър.

Държавата се връща

“С разкритията това един път и завинаги ще приключи, защото за всяко нещо, когато се прекали, обикновено му идва краят”, каза министърът и добави, че се е прекалило с политическо безпардонно отношение към закона.

“Краят дойде сега, наистина. След този край на този начин на управление трябва на всички да е ясно - държавата се връща. Казал съм го вече няколко пъти. Не е само за случая с Варна. Държавата се връща - може би е най-добре да го чуят от трибуната на НС, и ние знаем, че заедно ще направим така, че повече това да не се случва“, увери Шишков.

Регионалният министър отбеляза, че неслучайно се ангажират изключително много с този случай, който олицетворява един начин, по който се е управлявала държавата в последните години.

“Нека да я разкрием, нека да не прикрием нищо, нека да извадим всичко на показ“, апелира Шишков.

Той обясни, че последствията ще бъдат големи, защото се нанасят щети и на хора, които са си купили имоти в незаконния град, които се превръщат в жертва.

Регионалният министър даде пример с разкритията през 2021 г., свързани с 4 лот на АМ “Хемус“. Според него “този пример на държавата се оказа, че стана една голяма зараза“.

“И преди да е станало епидемия, ние ще излекуваме заразата и ще върнем държавата там, където трябва да бъде“, каза още Шишков.