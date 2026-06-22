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Следен от властта: Невзоров се среща със собственици в "Баба Алино" и заяви, че ще ги защити

Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред, пишат от дружество "Форест клуб"

22.06.2026 | 14:11 ч. Обновена: 22.06.2026 | 14:28 ч. 22
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

На 22 юни 2026 г. се проведе среща между основателя на Корпорация "КУБ" и инвеститор в "Баба Алино" Олег Невзоров, и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха "Форест клуб“ във фейсбук страницата си, като то бе придружено и със снимки.

По-рано българските власти заявиха, че украинецът е търсен усилено, като се проследява движението му и те знаят къде е.

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор", коментират от "Форест клуб“ .

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Те информират, че по време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна Благомир Коцев. 

На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни.

Екипът на Корпорация "КУБ" и "Форест Клуб" заяви категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.

"Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред.

Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса, заявяват от "КУБ".

Защо това е важно за цялата общественост?

Случаят "Баба Алино" не е просто локален проблем. 

Той е показателен за това как административен ресурс може да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции. Ние вярваме, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности, които следва да бъдат защитавани от всички нас.

Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото.

Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти.

Очаквайте повече информация относно развитието на съдебните процедури. Ние продължаваме да работим за прозрачност и справедливост, се казва още в съобщението на "Форест груп". 

Досега не беше ясно къде се намира Невзоров. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че той "вероятно се намира извън България". Заговори се, че е в Турция. Срещу него обаче няма заповед за издирване, нито обвинения. А днес стана ясно, че срещата е била проведена във Варна. 

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Тагове:

Невзоров срещна собственици Баба Алино защити
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