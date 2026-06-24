Славов пита: Как Невзоров е експулсиран и после е светкавично върнат в България?

Депутатът от “Демократична България” Атанас Славов коментира, че казусът “Баба Алино” не го изненадва, а причината за това е проста.

“Целият казус как се разгръща? Има частично проверени факти, които са в пространството от известно време, и много внушения. Тоест целият казус обраства с една политическа употреба, да не кажа злоупотреба”, коментира пред bTV Славов.

“Кои са фактите? Имаме изникнало селище – 120 сгради по последни данни. За голяма част от тях или за всички, нямаме необходимите документи и разрешителни за строеж. Имаме администрации, които са си затваряли очите, меко казано. Имаме решение на ДАНС за експулсирането на Невзоров, което впоследствие е отменено и той е бил ползван като свидетел по делото на Благомир Коцев. Той е свидетелствал срещу Коцев - това се предполага“, добавя Славов.

“Първата и основна отговорност, когато имаме установена незаконност в строителството, е на ДНСК, която е държавна структура, държавна агенция“, каза още бившият министър на правосъдието.

Славов добави, че в “Баба Алино” има мащабно нарушаване на правилата.

“ДНСК не може да е със затворени очи. На следващо място - внушението, че има някаква престъпна схема. Къде е прокуратурата? Ако имаше данни, тя вече трябваше да е повдигнала обвинения, най-малкото да е излязла с подробна информация. Сега научаваме, че Невзоров е “чист“, че е бил разпитван, снети са му обяснения, но няма данни за повдигане на обвинение“, коментира депутатът.

По думите му фактите трябва да ги изнесе разследването, а не да се догажда каква е точно фактическата страна.

"Не мога да твърдя, че има един източник на внушенията. Очевидно има нагласа да бъде по някакъв начин уязвен варненският кмет и ръководството на Община Варна", отбеляза Славов, като подчерта, че не казва, че те са абсолютно чисти.

Славов е на мнение, че казусът може да продължи с години, както са много от заплетените казуси в България. Депутатът добави, че това не трябва да е причина да се изпуска от поглед ролята на спецслужбите, по-специално ДАНС.

“Как украинският гражданин е бил експулсиран и после е светкавично върнат в България, т.е. тук има някакъв сценарий. Този сценарий първо трябва да бъде разкрит – какъв точно е”, каза още Славов.