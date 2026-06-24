Въздушната линейка транспортира родилка до София

От Монтана до София по въздух беше транспортирана непълнолетна родилка. Спасителната акция на медицинския хеликоптер се е състояла тази сутрин. Момичето е в тежко състояние, съобщава БНР.

17-годишната родилка е с усложнения след раждане.

"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров.

Младата майка е транспортирана до специализирано лечебно заведение до столицата.

От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били транспортирани по спешност с медицински хеликоптер.