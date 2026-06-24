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Въздушната линейка транспортира родилка до София

Младата майка е с увредена бъбречна функция

24.06.2026 | 16:31 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

От Монтана до София по въздух беше транспортирана непълнолетна родилка. Спасителната акция на медицинския хеликоптер се е състояла тази сутрин. Момичето е в тежко състояние, съобщава БНР.

17-годишната родилка е с усложнения след раждане.

"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров.

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Младата майка е транспортирана до специализирано лечебно заведение до столицата.

От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били транспортирани по спешност с медицински хеликоптер.

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въздушна линейка родилка тежко състояние Монтана София
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