Въздушната линейка транспортира родилка до София

От Монтана до София по въздух беше транспортирана непълнолетна родилка. Спасителната акция на медицинския хеликоптер се е състояла тази сутрин. Момичето е в тежко състояние, съобщава БНР.
17-годишната родилка е с усложнения след раждане.
"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров.
Младата майка е транспортирана до специализирано лечебно заведение до столицата.
От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били транспортирани по спешност с медицински хеликоптер.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.