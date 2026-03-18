Транспортираха 32-годишен с въздушна линейка от Сливен в София

Пациентът е имал животозастрашаващо кървене

18.03.2026 | 10:54 ч.
Снимка: БГНЕС

32-годишен мъж е транспортиран с въздушна линейка от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен до УМБАЛ "Лозенец", съобщиха от столичното лечебно заведение. Пациентът е бил в много тежко състояние с животозастрашаващо кървене.

При постъпването му в УМБАЛ "Лозенец" е установено активно кървене от оперативен достъп в дясната феморална област, на фона на изключително усложнена съдова патология и множество предходни интервенции.

Към момента пациентът се намира в реанимация, а състоянието му остава критично, но е стабилизирано. 

Мултидисциплинарен екип продължава интензивното лечение и наблюдение.

