Транспортираха 32-годишен с въздушна линейка от Сливен в София

32-годишен мъж е транспортиран с въздушна линейка от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен до УМБАЛ "Лозенец", съобщиха от столичното лечебно заведение. Пациентът е бил в много тежко състояние с животозастрашаващо кървене.

При постъпването му в УМБАЛ "Лозенец" е установено активно кървене от оперативен достъп в дясната феморална област, на фона на изключително усложнена съдова патология и множество предходни интервенции.

Към момента пациентът се намира в реанимация, а състоянието му остава критично, но е стабилизирано.

Мултидисциплинарен екип продължава интензивното лечение и наблюдение.