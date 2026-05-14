Мениджър от АЕЦ "Козлодуй" получи инфаркт, транспортираха с въздушна линейка

Мениджър от АЕЦ "Козлодуй", получил масивен инфаркт, беше транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Враца до Плевен този следобед, съобщава Нова тв.
Пациентът е приет в лечебното заведение с реална опасност за живота.
Медицинският хеликоптер е извършил поредния полет около 15:30 часа днес. Въздушната линейка е преодоляла разстоянието между Враца и Плевен за едва 15 минути, осигурявайки критично важно време за реакция на лекарите.
На специално изградената болнична площадка в Плевен машината е била посрещната от екип спешни медици, оборудвани с дефибрилатор и готови за незабавни реанимационни действия. Към момента специалистите продължават да се борят за живота на мъжа, като тепърва се очакват данни за актуалното му медицинско състояние.