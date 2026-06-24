Адът на Тракия: Децата отивали на турнир в Албена, на място е загинал и бащата на едното от тях

Цялата футболна България скърби след новината за смъртта на две 9-годишни деца от школата на Академия "Славия" в тежка катастрофа на АМ "Тракия", при инцидента на място загина е бащата на едното от децата.

Футболните таланти от набор 2017 са отивали на турнир в Албена.

От Академия "Славия" съобщиха, че треньорът Иван Терзийски и неговата съпруга са приети в болница, където им се оказва медицинска помощ.

"Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този изключително тежък момент цялото семейство на Славия скърби заедно с тях.

В знак на съпричастност Академия Славия преустановява тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане.

Почивайте в мир", написаха от Академия "Славия".

Българският футболен съюз изразява своите най-искрени съболезнования

към семействата, близките и всички в академията на ПФК "Славия" след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който загубиха живота си трима души, сред които двама млади футболисти от клуба.

Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи.

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В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които са пострадали при инцидента.

Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите!

Трагедията е станала за секунди

По първоначални данни заради спукана гума шофьорът на камион е изгубил контрол над превозното средство и е навлязъл в насрещното платно. Там се е ударил челно в лекия автомобил, в който са пътували и децата.

Колата е управлявал бащата на едното от децата, който също е загинал в катастрофата.

Треньорът в школата на "Славия" Иван Терзийски и съпругата му също са били в автомобила, те са хоспитализирани в ямболската болница в тежко състояние. Транспортирани са с въздушна линейка до лечебното заведение.