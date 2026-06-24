Сачева за бюджета: За 2 г. дългът расте с почти 13 млрд. евро, най-голямата приходна мярка е... винетка

Човекът управлявал България 11 месеца като министър-председател през последните 5 години, заедно със своите заместник-министри, всяка от които е била министър на финансите в последните 5 години, излезе представи бюджета за 2026 година и обвини за всичко....тежкото наследство.

Това написа в профила си във фейсбук Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

"Какво ни каза Гълъб Донев?

1. "Няма да намаляваме доходите", но всъщност увеличава осигуровките

Това е първото противоречие.

Донев твърди, че няма да намалява доходите, но едновременно с това увеличава максималния осигурителен доход, вдига минималните осигурителни прагове и прехвърля осигурителни вноски към държавните служители.

Ако държавата трябва да компенсира всички служители, за да не загубят нетен доход, възниква прост въпрос:

Къде тогава е бюджетният ефект?

Ако има компенсация – няма икономия.

Ако има икономия – има намаление на реалния доход.

Не могат да бъдат верни и двете твърдения едновременно.

2. Най-голямата приходна мярка е... винетка

Прави впечатление колко слаб е пакетът от приходни мерки. 30% увеличение на винетките. 5% увеличение на минималните осигурителни прагове. По-висок максимален осигурителен доход.

Това не е реформа.

Това е прехвърляне на тежестта към хората, които вече плащат.

Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката.