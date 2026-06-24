ДП: С този бюджет реформите се отлагат, тежестта върху бизнеса се скача

"Прогресивна България" (ПБ) предлага рекорден дефицит, сравним с този при управлението на Жан Виденов, каза Мартин Димитров от парламентарната група на "Демократична България", съобщиха от пресцентъра на "Демократична България".

По думите му с този бюджет управляващите казват, че реформите се отлагат, а натоварването върху бизнеса се увеличава. "Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от "Прогресивна България"", посочи Димитров и добави, че няма адекватни политики за спиране на източването на бюджета, няма план за действие и реформи.

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. За сметка на това още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход, каза Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че допреди половин година стотици хиляди български граждани са излезли по площадите и са свалили правителството на Росен Желязков. По думите му "една от основните причини за това беше безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС". На последвалите избори Румен Радев получи огромна подкрепа и сериозен мандат за адекватна икономическа и бюджетна политика. Нищо подобно не виждаме, допълни Мирчев. По думите му най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото, добави Мирчев.

Заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде над 3%, каза днес министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Министерството на финансите ще внесе проект на редовен бюджет за 2026 г. с очакван дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в сградата на Министерството на финансите в София, на който бяха представени основните параметри на проекта на бюджет на държавата за 2026 година.