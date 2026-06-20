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Явор Гечев: Новият дълг отива за фискалния резерв, а не за харчене

Депутатът призова политическите опоненти към по-смирено поведение

20.06.2026 | 23:22 ч. 7
Явор Гечев: Новият дълг отива за фискалния резерв, а не за харчене

Новият държавен дълг от 3,8 милиарда евро е единственият, който отговаря на критериите за разумност в настоящата ситуация. Това заяви в предаването “Опорни хора“ по Bulgaria ON AIR народният представител от “Прогресивна България“ Явор Гечев.

По думите му тези средства се различават съществено от предишни заеми, тъй като няма да бъдат изхарчени директно.

“В огромната си част този дълг отива във фискалния резерв, за да може държавата да има с какво да се разплаща. Парите в резерва са изхарчени до такава степен, че често се е стигало до използване на средства и от Сребърния фонд за различни плащания“, разкри депутатът.

Закъснението на бюджета

Гечев отговори и на критиките от страна на опозицията, че управляващите се бавят с приемането на държавния бюджет. Според него страната се намира в спирала, в която едно и също нещо се повтаря вече 10 години, а настоящият дефицит е наследство от предишните управления.

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По отношение на дефицита Гечев каза, че той не е причинен от сегашните управляващи, а от “тези, които говорят в момента. Гечев призова политическите опоненти към по-смирено поведение, като допълни, че е лесно да се отправят упреци, когато отговорността не е твоя.

Кампанията “Кошница с грижа“

Депутатът потвърди информацията за сигнали за оказван натиск от страна на големи търговски вериги върху производители. Големите магазини са изисквали от доставчиците да намалят цените си с 15% заради инициативата “Кошница с грижа“.

Гечев подчерта, че лично познава потърпевши от тези практики и отправи директно предупреждение към некоректните търговци.

“Изричната доброволна договорка с веригите беше, че тези 15% от цената ще бъдат за тяхна сметка, а не за сметка на производителите. Когато не си държиш на думата, репутацията ти страда. Ако някой още не е разбрал, че вече има държава с амбиции да си върши работата, му го казваме съвсем пряко”, каза още народният представител.

Гледайте видеото с целия разговор.

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Тагове:

ПБ Явор Гечев бюджет нов дълг правителство Кошница с грижа търговски вериги
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