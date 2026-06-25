Важното остава настрани - да се проследят парите по случая "Невзоров"

Специалните служби ще бъдат сравнително пощадени от бюджетните рестрикции. Започна назначаването и на титулярни ръководители.

Смяната на шефовете в службите

"Това са смени, които така или иначе трябваше да се направят още преди време. Вярвам, че.няма нищо изненадващо, нито в процедурата, нито и в самите имена, които са приложени".

Това каза за БНР Мариян Събев - старши анализатор в програма "Сигурност" на Центъра за изследване на демокрацията.

Той коментира, че изборът на шеф на Държавна агенция "Разузнаване", както и за ДАНС, ще става по правилата, които предишното правителство наложи - предложение, което се гласува от парламента, а не както преди това – чрез съгласувателна процедура между президента и премиера:

"Не очаквам някакви резки промени по възвръщане на предишни законови положения. Всъщност, най-противопоставащият въпрос беше за тези процедури и изземването на правомощия от президента, обаче още по време на предизборната кампания стана въпрос, че ПБ няма да бърза да връща предишното положение".

Преминаването на Комисията по досиетата към "Архиви"

Предвиденото преминаване на Комисията по досиетата към агенция "Архиви" е съвсем очаквано, изтъкна Събев и допълни, че в момента тя е оглавена от бивш шеф на ДАНС.

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"Не ми се струва, че точно това е опитът за намек, който се прави към обществото – без формално да се преминава през оценка на работата на комисията, преглед доколко е била така продуктивна, дали си е изпълнила мандата, сега се намира относително елегантен начин да се освободим от нея, с претекст, който не е по същество, по целесъобразност. Много фин административен подход".

За случая "Баба Алино"

Олег Невзоров от инвеститор, построил цял град, може да стане свидетел на властта, коментира Събев пред "Хоризонт".

"У мен остава доста горчивото усещане, че този доста сложен криминален, а и не само случай, до момента се използва изключително умело политически за насаждане на допълнително междуинституционално напрежение. Министър Демерджиев е запознат с показанията на лицето. Отново вниманието се насочва към неговия характер - кой е имал контакти, кой е опъвал чадър. На мен някак си важното ми остава в страна, а именно - да следваме парите, паричните потоци, да разгледаме историята на това лице. Той до момента няма как да е превлечен като основен обвиняван, тъй като такава е процедурата, че ние разглеждаме едни разрешителни за строеж, към които той, в лично качество, няма отношение.

В крайна сметка, казусът касае чуждестранно лице, за което редица разследващи журналисти, организации като ЦИД, имаме информация за обвързаност с много сериозни финансови интереси - с олигарси с проруска насоченост. Неговият бизнес до момента е бил свързан с много сериозни и много подобни проекти, както в Одеса, така и в Санкт Петербург. Затова е важно да се установят много данни за лицето, да се разгледа всъщност какъв е произходът на средствата, които той е използвал за разгръщането на тази мрежа за влияние. Каквото и да си говорим, без наличието на сериозни средства и точки за вход, за контакт с тези важни лица, нямаше как да бъдат издадени или позволени тези неща, които са се случили в Баба Алино".