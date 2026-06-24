Евродепутатът Емил Радев ще заведе дело: Лъжа е, че Невзоров и баща ми са съдружници

Евродепутатът Емил Радев ще заведе дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски заради замесване на името му в скандала със строежа в "Баба Алино".

В публикация във Facebook той определи като лъжа, че Олег Невзоров и баща ми са били съдружници.

"Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност! За пореден път ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като очернят опоненти, но в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите. Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници!".

По-рано днес депутатът от "Продължаваме промяната" Йордан Терзийски заяви, че над Невзоров е осъществяван политически чадър от ГЕР.

"Доказателство за това е, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник във фирмата на г-н Невзоров в обекти в "Баба Алино". Освен това има заповед за допускане на ПУП от 2022 година. Под този ПУП се е подписал именно Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров. Това са недвусмислени доказателства за политическия чадър", обяви депутатът в НС.

Според Емил Радев истината е, че в далечната 2007 г. баща му и негов съдружник – български гражданин, придобиват 2/3 идеални части от незастроен поземлен имот в местността „Баба Алино“. В същата година дружеството „Евро Рит“ ООД придобива останалите 1/3 идеални части от въпросния имот.

"С цел прекратяване на съсобствеността и разделяне на имота на реални части през 2022 г. е инициирана процедура за приемане на ПУП. Съгласно установения ред, документите са подадени в кметството в район „Приморски“. Спазени са всички законови изисквания.

С договор с нотариална заверка на подписите от 16 юни 2025 г. Румен Симеонов продава 100% от капитала на „Евро Рит“ ЕООД на „Форест Клуб Варна“ ООД.

На 27 юни 2025 г. „Форест Клуб Варна“ ООД е вписан в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Евро Рит“. По този начин „Форест Клуб Варна“ ООД придобива собствеността върху 1/3 идеални части от имота.

Терзийски, ПП: Политическият чадър в "Баба Алино" е на ГЕРБ

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Това е сделка, която е станала без наше знание и е сключена с цел заобикаляне изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността, по силата на който при продажба на съсобствен имот продаваната част трябва да бъде предложена първо на останалите съсобственици. От този момент нататък законът изисква всички подавани документи да са подписани от всички съсобственици.

И до настоящия момент – почти 4 години по-късно, процедурата за одобряване на ПУП за имота не е приключила.

Ако в случая имаше политически чадър от ГЕРБ, то такъв ПУП щеше да бъде изработен и одобрен още в мандата на кмета Иван Портних, т.е. до края на 2023 г. Това не само не е станало, но и няма яснота кога изобщо ще се случи.

Фактите са проверими, а документите са публични. Всичко останало е политически шум, който няма общо с истината!"