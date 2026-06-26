Катастрофа на “Тракия”, ТИР се обърна край Карнобат

Поредна катастрофа на АМ “Тракия”, този път край Карнобат.

61-годишен шофьор на тежкотоварен камион е загуби контрол над управляваното превозно средство, съобщава БНТ.

Шофьорът навлязъл в крайпътен паркинг, където камионът се ударил два пъти в еластичната предпазна ограда и спрял в отводнителна канавка.

По информация на полицията причината е внезапно влошаване на здравословното му състояние. Мъжът е получил инсулт и е транспортиран в болница в Бургас, където е настанен за лечение с опасност за живота.