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Катастрофа на “Тракия”, ТИР се обърна край Карнобат

61-годишният шофьор е загубил контрол над камиона

26.06.2026 | 10:32 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Поредна катастрофа на АМ “Тракия”, този път край Карнобат.

61-годишен шофьор на тежкотоварен камион е загуби контрол над управляваното превозно средство, съобщава БНТ.

Шофьорът навлязъл в крайпътен паркинг, където камионът се ударил два пъти в еластичната предпазна ограда и спрял в отводнителна канавка.

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По информация на полицията причината е внезапно влошаване на здравословното му състояние. Мъжът е получил инсулт и е транспортиран в болница в Бургас, където е настанен за лечение с опасност за живота.

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Тагове:

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