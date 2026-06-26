Очевидец на АМ "Тракия": Колата беше смазана, започваше от задните врати, предните ги нямаше

Очевидецът, подал сигнал на 112 за катастрофата на автомагистрала "Тракия", отнела живота на трима души, сред които две деца, разказва за първите минути пред NOVA. Свидетелят е пътувал непосредствено зад камиона, навлязъл в насрещното.

Часът е бил малко след 12:40, когато на АМ „Тракия” в посока София се движи Веселин Митев. Около 200-300 метра са го делили от тира, който се забива в мантинелата и навлиза в отсрещната посока.

"По обяд се прибирах от Бургас в посока София, магистралата беше изключително разтоварена, с много малко коли. Температурата беше около 27-28 градуса, не беше много топло. Видях всичките коли, които изпреварвам, и един камион, който видях далеч пред мен и знаех, че след около 20, 30 секунди ще трябва да го изпреваря. В един момент видях пред мен как огромни облаци пушек се издигат, веднага насочих вниманието си към случващото се и ми отне около 20 секунди да стигна до мястото на инцидента", казва Веселин.

Той обясни, че веднага е спрял в аварийната лента и това, което е видял отстрани, е камионът, който е бил в насрещното платно - сгънат, както и много пушек и прах, които са се издигали от него. "Веднага асоциирах, че произшествието е много тежко, звъннах на 122 и веднага излезнах от колата. През това време бяха спрели още няколко коли, аз прескочих мантинелата и отидох да видя какво става. Видях тира, който беше размазан, течеше нафта от резервоара, акумулаторът беше излетял, имаше пушек, антифриз. До този момент още не знаех, че има и кола", казва той.

"Видях, че шофьорът на камиона го няма, беше слезнал и видях колата, която беше в ужасяващо състояние, много размазана. Тръгнах към колата, но вече имаше там един или двама човека, които бяха буквално до нея. Засилвайки крачка да помогна, единият човек ми каза: „Недей да ходиш момче, и децата са размазани, нищо не можеш да направиш, недей да гледаш, много е зле положението. Аз се спрях на около метър, метър и половина от колата. Не видях вътре какво става, но тя беше много смазана. Колата започваше от задните врати. Предните врати и таванът ги нямаше. Тотално беше смазана предната част. Чудих се какво да направя. Върнах се обратно пред тира - разгледах какво се случва и всъщност от едната страна беше размазаната кола, където хората умираха, от другата страна беше камионът, от който течаха всякакви течности и беше също доста смазан. В мен върлуваше едно ужасяващо усещане, тъй като бях аз и шепа хора, които излязоха от колите си и се осмелиха да видят за какво става въпрос", посочи Веселин.

"Повечето хора, които бяха в посока Бургас, бяха спрели малко по-далеч и реално бяха на по-голяма дистанция. Малко хора дойдоха да видят. Никой нямаше какво да направи, всички бяха безпомощни в тази ситуация. Имаше едно момиче, което тичаше между колите и викаше „тренер, тренер” и питаше къде е треньорът. Аз опитах да я спра да не стига до колата, тъй като ме бяха предупредили, че гледката е много грозна, но не можах да я спра. Тя просто отиде и видя за какво става въпрос и някак рухна. Погледът в очите ѝ е нещо, което на никой не пожелавам. Тя беше сразена и седна отстрани", разказва Веселин.

Той вижда и шофьора на тира, който по думите му се е лутал с туба вода. "Явно да полива ранените или нещо подобно. Просто обикаляше с една туба вода и с аптечка. Реших да направя няколко снимки за всеки случай. Отидох да видя моето платно, откъдето тирът беше напуснал. Исках да видя дали има някакви следи, тъй като асоциирах евентуално проблем с гумите. Нямаше абсолютно никакви следи от гръмнала гума или парчета каучук, които да са на 50, 20 или 10 метра от мантинелите. Нямаше абсолютно никакви следи от спирачен път", казва още Веселин.

"Аз имам професионална книжка, карал съм такива тежки мпс-та. Ако причината беше гръмнала гума, щеше да има следи от нея по пътя. Според мен не е имало реакция от шофьора и е навлезнал в насрещното платно без спирачен път", смята очевидецът на фаталната катастрофа.

"Всички знаем, че в момента е жътва, масово се жъне навсякъде и предполагам, че на тези камиони им плащат на курс. Кой ги контролира, дали си спазват часовете и въобще дали има някакъв контрол?", запита той.