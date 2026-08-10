Георги Кузев – жертва на садистично насилие или част от по-голяма схема?

Адвокат Любомира Минкова изрази позицията си във връзка с убийството на Георги Кузев в Пловдив. Тя признава, че гледа на казуса с уплах и отвращение и й се гади от всичко случило се.

Случаят с Георги Кузев от Кричим поставя въпроси, които далеч надхвърлят конкретното престъпление и неговите извършители. Кадрите, заснети преди смъртта му, показват човек в очевидно беззащитно състояние, подложен на унижение и жестоко насилие, което трудно може да бъде възприето единствено като спонтанна проява на агресия,коментира във фейсбук юристът.

Тя изказва позицията си на база на публичната информация по казуса, въпреки че признава, че й е трудно да говори за Георги без емоция. Според нея човекът е загубил майка си и баща си, които са били поразени от мълния, а това е довело до "възрастова регресия". Според нея от снимките личи, че той се е съгласил да участва в "зловещата игра" по умъртвяването си.

Затова случаят не бива да приключва само с установяването на преките извършители. Необходимо е да се провери има ли други жертви, предишни прояви на насилие, организирана дейност и пълнолетни лица, които са подстрекавали, насочвали или подпомагали младежите. Защото зад смъртта на един уязвим човек може да се крие проблем, който засяга много повече хора.

Ето и пълният текст на поста:

Втори ден чета и гледам потресаващи кадри от събитията, предхождащи и съпътствали настъпването на смъртта на горкият отруден човек от гр.Кричим.

Първото значимо нещо за оформянето му, като личност е факта на преживяната ужасна травма от Георги, когато бил на около 10 години, поради това, че неговите родители и леля му загинали, поразени от мълния, оставяйки го сирак с по-малка от него сестра.

На практика момчето израснало под грижа на други близки, без най-важните хора, от които е могло да получи безусловна любов. Т.е. самотата от липсата на любяща майка и на баща, като необходим пример, който да следва във важните години на юношеството е задължителна и предопределяща, Георги да бъде различен още от ранните си години. Не без значение е и факта, че загубата на най-скъпите същества по нелепи причини се случва, когато момчето е достатъчно голямо, за да може да осъзнае трагедията си, така, че тя да го преобрази завинаги.

После следват години на самота и безпътица, макар с близки обични родственици и любяща сестра, за която разбирам, че се е омъжила и има две дечица. На снимките Георги позира срамежливо, като дете, но лицето му само един път, когато е с племенниците си изглежда истински щастливо. Разбираме и че същият има леки умствени проблеми, които могат да са в резултат и на огромната психологическа травма, преживяна в детството, но каква е причината за тях, в случая няма значение, защото Георги очевидно е бил от уязвимите групи хора, нуждаещи се от силна човешка подкрепа и вероятно страдащ от "възрастова регресия". Това са мои предположения, но така или иначе този факт на някаква обремененост има огромно значение за сполетялата го беда. Като гледам как той се примирява и съгласява да участва в зловещата "игра" по умъртвяването си, идва и убеждението ми, че той е бил жертва на насилие много пъти в живота си и е свикнал с болката, унижението и физическото страдание.

За човек, като мен видял толкова смърт и насилие в професията си, от вчера до днес, признавам, че с уплах и отвращение гледах десетки клипове и снимки, на които Георги стои със своите инквизитори и сякаш е съгласен да участва в тази садистична гавра със самия него. На една от снимките, "групичката- ловци на педофили" го кара сам да стисне юмрук и позира с тях, докато е окървавен, а погледите им сякаш показват, предварително обмислен сценарий за документален филм за зверство, което се канят да извършат.

Видях видеоклип, в който той стои свит, клекнал, приел съдбата си, а някакви там "господари" му разпореждат и го ритат в кльощавите крака, карайки го да целува обувките им (видях маркови маратонки и чорапи, от което допълнително ми се догади). Всички тези извращения, които със сигурност са най-малкото, което е преживял този нещастен човек, ми говорят и за друг факт:

Тези младежи не вършат това за първи път и трябва да се разследва от кога и какви идеологии следват, има ли и други насилствени действия спрямо уязвими лица, към които може да са съпричастни (съученик на един от обвиняемите каза, че момчето било много агресивно и биело отдавна други деца). Според мен по линия на влиянието на външни фактори, социални мрежи, самозванци- борци, срещу педофилията, (вероятно самите те педофили) трябва да има сериозно разследване и на ДАНС, защото тези деца-извращенци постепенно и под въздействието на външна среда (за мен пълнолетни лица) са изградили някакви псевдофилософски убеждения, че неморалното, садизма, мъчението на слаби и уязвими хора е нещо правилно и неукоримо.

На следващо място у мен възникна въпроса, как е възможно да се свържат и срещнат лица, като тези подивели младежи и мъж, като Георги, живеещ скромен провинциален живот извън Пловдив. Стана ясно, че той се е чувствал самотен и в някакви платформи си уредил среща с момичето на 17 години, представящо се за 15-годишно. Това не прави Георги педофил, защото допреди няколко месеца нашият НК, позволяваше доброволните сексуални контакти с лица навършили 14 години. Но защо е трябвало на това момиче, да се представя за по-малко, за да примами жертвата? Този въпрос ме мъчи много. Със сигурност, виждайки поведението на Георги от кадрите, аз се убеждавам, че той е чувствал несигурност в контактите с хора на своята възраст и сам е имал в някаква степен недоизрастване, за да има самочувствието, като мъж да общува с по-големи жени. Но това се е знаело от мъчителите му предварително, т.е. аз съм сигурна, че ако не са го познавали, то те непременно са чували за него от някого и особено за уязвимостта му. Това може да е някой, който сам се е гаврил с него или дори да не е, със сигурност е човек, който е знаел, че Георги е безобиден, слаб, търпящ унижения. Този извод си правя, защото тези извратени деца съзнателно са търсили именно такъв "герой" за "документалният си садистичен филм". Затова, аз изключвам Георги да е избран случайно, да няма намеса на пълнолетни лица в сътворяването на този смразяващ сценарий, и тази постъпка на "групичката" да е изолиран, първи случай в тяхното обединение на младежи, самопределящи се, като част от тайно общество, символ, но което е знака с ръка- пречупен палец на свита в юмрук ръка.

Т.е. престъплението с жертва- Георги Кузев, за което знаем, защото е загинал, е според мен мъничка брънка от нееднократни посегателства, останали незабелязани от възрастните около тези деца, но налагащи спешно задълбочено разследване на целият този потресаващ случай, на най-високо ниво от държавните органи.

И още нещо- покрай това основно престъление, аз откривам и хулиганство, престъпления, свързани с произвеждане и разпространение на порнографски материали, а самото убийство със сигурност е извършено по отношение на лице, което се намира в безпомощно състояние или с користна цел, предвид отнемане на парични суми, налични у пострадалия, евентуално грабеж, придружен с убийство, макар, че в случая вероятно намерението за отнемане на парите на жертвата да е възникнало след нанасяне на травмите, довели до неизбежната му смърт. Не знаем още и сексуалната гавра с жертвата, кога е извършена приживе или след смъртта й, защото аз имах случай, като следовател с насилена жена, но след настъпване на смъртта й, което бе само основание за отчитане на това зверство, като отегчаващо вината обстоятелство, но не и като такова за самостоятелна наказателна отговорност.

Считам, че крайно време е българският Законодател да криминализира гаврата с труп, както в САЩ, на лице в безпомощно състояние, (НК е ужасяващо неактуален и стар по тези въпроси), защото много станаха случаите с убити и измъчвани хора, чиито тела бяха чудовищно осквернени, след настъпване на смъртта им, а у нас си оставаме само с лично укривателство и други измислени състави, които не са адекватни за суровостта на извършеното, особено ако в тези действия са участвали трети лица. Случаите ги знаете. Много са в последните години.

Завършвам с думите, че случаят с горкият Георги Кузев трябва веднага освен обществена дискусия да предизвика незабавно и такава на високо държавно ниво с участие на всички органи, от които зависи не само бъдещето на децата на България, но и на уязвимите хора със специални потребности. Бог да го прости, Георги!

Съболезнования на изстрадалото му семейство!

P.S. Искам да добавя към разсъжденията си отговора на въпроса, който ме мъчи, защо това момиче се е представило за 15-годишно, а не е казало действителната си възраст. С последните изменения на НК, законодателят завиши възрастта за престъпните блудствени действия и съвокупленията със съгласието на лицата, участващи в тях от 14 на 16 години. Ако момичето бе казало истинската си възраст, аз съм убедена, че самотен, приближаващ 40-те си години мъж, като Георги никога не би отказал срещата, защото е копнеел да има приятелка. Но в този случай деянието му нямаше да е престъпление и по смисъла на НК, нямаше как да бъде наречен "педофил". Но тогава ученичката с толкова извънкласни занимания би следвало да знае промените в НК от началото на 2026г, които не бяха централна тема в новините за подрастващи. Това още един път затвърждава тезата ми, че този случай не е някаква внезапна лятна идея за преследване на сексуални престъпници, а целенасочен ход, контролиран или напътстван от пълнолетни лица. Сигурна съм в това!