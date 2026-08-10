Съдията по делото за убийството на Георги: Такова принизяване на човек и гаври не съм виждал в моя стаж

Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж на Младежкия хълм в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от Окръжния съд в Пловдив. По думите му подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение.

От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията, говорил пред NOVA, те очертават сериозна картина на случилото се.

По думите му на Младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж.

Според събраните данни мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата група го открила и започнала жесток побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.

След това започнали и издевателствата над жертвата Георги. Младежите го унижавали на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.

След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали цигари в нея и ги гасили върху него. Следващите цигари били гасени в дланите му.

„Използвали са дезодорант, за да пръскат в раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират“, разказа съдия Петко Минев.

По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита.

След това мъжът бил обърнат по корем, а със същите два колана му е нанасян побой.

Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.

Младежите носили и малък авариен чук. Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили телефона му.

След проявата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“. Те извадили знаме със свастика и си направили снимка, която изглежда като семейна, на фона на тяхната първа агонизираща жертва.

След като взели парите на мъжа, първият разпитан по случая бил родител на дете с аутизъм, който разхождал детето си в подножието на Младежкия хълм. Детето издавало нечленоразделни звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях. Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.

След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки.

Разпитани са и хора от компанията, които по обективни причини и заради други ангажименти не са успели да се включат в компанията. Имало е и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.

Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.

Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от обвиняемите говорил за група, която се нарича „Куклукс клан 2013 Пловдив“.

„Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви“, коментира съдията.

В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата, навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За лицата, навършили 16 години, предвиденото наказание е от 5 до 12 години лишаване от свобода. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще бъдат в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.

„Моят прочит на фактите говори за организирана нагласа да се накаже конкретният пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи“, заяви Минев.

Различни източници в ранния етап на производството показват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца.

Побоят и гаврите са продължили около час. „Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. Цялото тяло на мъжа няма здраво място“, каза съдия Петко Минев.

Нападателите са опитали да му нарисуват и свастика по ръката, но заради обилното кървене не са успели.