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Закопчаха мъж във Велики Преслав, набил жена си с лопата за смет

Извършителят е задържан за срок до 24 часа

11.08.2026 | 13:34 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 57 години е задържан в Районно управление - Велики Преслав след сигнал за домашно насилие, съобщиха от МВР в Шумен.

На 10 август, около 23:30 ч., в Районното управление във Велики Преслав е получен сигнал за домашно насилие. 

48-годишна жена е съобщила, че 57-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, я е обиждал и я е ударил по гърба с пластмасова лопата за смет. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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Тагове:

МВР домашно насилие Велики Преслав
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