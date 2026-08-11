Украйна, Иран... Политиците ни говорят нелепости, най-слабото звено сме в НАТО и ЕС

Украински дрон падна в слънчогледова нива и вдигна на крак държавата. Иран пък предупреди България заради съгласието на българския парламент до 8 американски самолета -цистерни да бъдат разположени в "Безмер".

Според анализаторите Владимир Владимиров и доц. Момчил Дойчев българските политици говорят нелепости и се държат неадекватно на межднародната сцена, а страната ни е най-слабото звено в НАТО и ЕС.

Украйна не е насочила умишлено дронове към България, стана ясно след срещата на посланик Олеся Илашчук с външния министър Велислава Петрова вчера.

"Това не е нападателен дрон, просто е паднал на наша територия. Този дрон ни връща в реалността - ние сме една от граничните държави до най-голямата война след ВСВ. Трябваше да бъде повикан и посланикът на Русия", коментира международният анализатор Владимир Владимиров пред Bulgaria ON AIR.

По думите му инцидентът отваря въпроси за възможностите ни за реакция срещу такива летящи цели.

Според него критичната инфраструктура, до която е паднал дронът, е газопроводът, който захранва Украйна с газ от Турция, а Киев няма интерес да взриви един от малкото си източници на природен газ.

"Тъжният извод е, че всички правителства оставиха военните без сериозни средства за защита на българската територия. България се отбелязва във всички доклади като най-слабото звено в ПВО на НАТО и ЕС въобще", предупреди Владимиров и добави, че ще разчитаме на Румъния да сваля насочваните към нас дронове.

"У нас няма политик, който ясно и категорично да каже откъде идва военната заплаха за България. От Крим през Черно море, летейки ниско, дронът може да кацне безпрепятствано в България", заяви на свой ред съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев в "България сутрин".

Той посочи, че вече имаме много примери как с фалшиви украински дронове се извършват нападения от страна на Русия.

Владимиров добави, че Украйна има най-голям опит в света и всички държави търсят възможности за обмяна на опит с нея.

"България е единствената държава в Европа, чийто премиер каза, че на практика ние няма да помагаме на Украйна. Ако не работим с Украйна, откъде ще вземем експертизата и откъде ще купим дроновете? Радев преди месец в Париж извади България от "коалицията на желаещите" и от коалицията за антибалистичната защита на Европа", каза още той.

"Технически можем да питаме Украйна, тя е най-добре подготвена в тази област. Украйна е номер 1 в производството на дронове, всяка седмица се усъвършенстват дроновете. Не трябва да се отчуждаваме от нея и да се представяме като неутрални в една война, която засяга пряко българския национален интерес", категоричен бе доц. Дойчев.

Той е на мнение, че липсва професионализъм, който може да премахне притесненията, помагайки за изграждане на антидрон защита с помощта на нашите съюзници и Украйна.

"Ние произвеждаме дронове, имаме частни фирми, но това трябва да стане по-бързо и ефективно. Трябва да започнем масово производство на дронове. България спешно трябва да засили ПВО по натовски стандарти и да усвои нови системи за дронове, да реформира системите за сигурност и представите си за съвременна война", обясни експертът.

Иран ни заплашва, защото ние сме слабото звено в НАТО и ЕС, отбеляза доц. Дойчев.

Владимир Владимиров смята, че българските политици говорят нелепости и странят от общата европейска инициатива, докато военните ни са оставени да се оправят с много стара техника.

"Действията на Радев говорят за неглижиране на опасностите и неясна политика как смятаме самостоятелно да развиваме тези технологии", заяви международният анализатор.

"ГРУ на Русия осъществява вече 12-13 взрива в български заводи. Това е форма на хибридна война. Принудени сме да се отбраняваме. Не трябва да се създава паника, че сме незащитени, защото "тези преди нас са виновни", изтъкна доц. Дойчев.