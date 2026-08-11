България изпъкна: Сред лидерите е по нова временна закрила за украинци

През второто тримесечие на 2026 г. държавите от ЕС са издали с 16,2% по-малко нови решения за временна закрила на хора, избягали от войната в Украйна. Цифрите за България обаче са в обратна посока и бележат ръст, съобщава БГНЕС.

За този период страните от ЕС са издали общо 138 045 нови решения за временна закрила – с 26 760 по-малко спрямо първите три месеца на годината.

На този фон България отчита увеличение с 2215 решения. По абсолютен ръст страната ни е на трето място в ЕС, след Словакия (+2365) и пред Гърция (+1315).

870 нови решения само за месец

Движението нагоре продължава и през юни. През месеца в ЕС са издадени 42 820 нови решения за временна закрила – с 3920 повече спрямо май. България е сред страните с най-голямо увеличение - над 870 решения спрямо предходния месец.

По-голям ръст е отчетен единствено в Германия (+1825) и Чехия (+1470).

Така България се оказва сред малкото държави, които вървят срещу общата европейска тенденция за забавяне на новите предоставяния.

4,41 милиона души остават под закрила

В края на юни 4,41 милиона души, избягали от Украйна вследствие на руската агресия, са били под временна закрила в ЕС.

За един месец броят им се е увеличил с 24 380 души, или 0,6%.

Увеличение е отчетено в 24 държави членки, докато само три регистрират спад.

Най-сериозно е нараснал броят на бенефициентите в Италия – с 4115 души, следвана от Чехия (+3835) и Германия (+2960). В Полша е отчетено най-голямото намаление – 6335 души.

Германия остава държавата с най-много хора под временна закрила – 1 286 230, следвана от Полша с 961 170 и Чехия с 390 810.

Почти всеки втори е жена, почти всеки трети – дете

Профилът на хората под временна закрила също е показателен.

98,5% са украински граждани.

Жените представляват 43,4% от всички бенефициенти, а 29,6% са непълнолетни. Пълнолетните мъже са 27%.

Сред децата момчетата са 15,7%, а момичетата – 14%.

Данните показват, че временната закрила продължава да обхваща огромен брой семейства с деца, както и предимно жени.

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 г. държавите от ЕС са предоставили временна закрила на общо 7,2 милиона души.

Почти две трети от всички решения – 63,8% – са издадени от три държави: Полша, Германия и Чехия.

Но когато броят се съпостави с населението, картината се променя.

Средно в ЕС в края на юни има 9,8 души с временна закрила на всеки 1000 жители. Най-висок е показателят в Чехия – 35,8 на 1000, следвана от Словакия – 27,2, и Кипър – 26,8.

Временната закрила за хората, избягали от Украйна, е удължена от Съвета на ЕС до 4 март 2027 г.