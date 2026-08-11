Защо гърците не успяват да спестяват въпреки ръста на депозитите?

Банковите депозити в Гърция се увеличават, но повечето домакинства остават под натиск от разходите за живот, като нивата на спестяване падат и мнозинството казват, че едва свързват двата края. Доходите на домакинствата и банковите депозити отново са в центъра на обществения дебат в Гърция. Въпреки подобренията на пазара на труда и постепенното увеличение на заплатите, голяма част от допълнителните доходи се абсорбират от нарастващите разходи за живот, пише гръцкото издание To Vima.

В резултат на това все по-голям брой домакинства използват почти целия си месечен доход за покриване на основни разходи, оставяйки малко или нищо за спестявания. Това помага да се обясни защо общото увеличение на банковите депозити не е съпроводено от сравнимо подобрение във финансовото състояние на повечето домакинства.

Според последните данни на Евростат, нивата на спестяване на гръцките домакинства остават в низходяща тенденция и продължават да изостават значително от средното за Европа. Данните на Банката на Гърция показват, че депозитите все още се увеличават, движени както от бизнеса, така и от домакинствата. На пръв поглед това би могло да подскаже, че гърците вече успяват да спестяват повече.

Увеличението на общите депозити не означава, че всички вложители добавят пари към сметките си с еднаква скорост.

Вместо това, значителен дял от растежа идва от все по-големи суми, концентрирани в относително малък брой сметки, докато способността на повечето домакинства да спестяват остава изключително ограничена.

Данните от Гръцкия фонд за гарантиране на депозитите и инвестициите (TEKE) показват, че в края на 2025 г. около 70% от индивидуалните вложители са имали банкови салда до 1000 евро.

Други 13% са държали депозити между 1000 и 5000 евро, 14% са имали между 5000 и 50 000 евро, а 1,5% са държали между 50 000 и 100 000 евро.

Трудностите, пред които са изправени гръцките домакинства при спестяванията за сгради, са отразени и в последните данни на Евростат за първото тримесечие на 2026 г.

Докато процентът на спестяванията на домакинствата в еврозоната остана непроменен на 14,3% от разполагаемия доход, процентът на спестяванията на домакинствата в Гърция спадна с 3,7 процентни пункта спрямо предходното тримесечие, което е вторият най-голям спад в Европейския съюз след Румъния.

58% казват, че едва свързват двата края

Според последното проучване на икономическите настроения на Фондацията за икономически и индустриални изследвания (IOBE), 58% от потребителите казват, че "едва свързват двата края", в сравнение с 62% предходния месец. В същото време делът на домакинствата, които съобщават, че теглят спестяванията си, се е увеличил от 11% на 13%. Потребителите, които са заявили, че спестяват малко или много, са 22% от общия брой, докато делът на тези, които са заявили, че са се задлъжнели, е спаднал до 7% от 8% предходния месец.

Общо 84% от домакинствата са заявили, че смятат за малко вероятно да могат да спестяват през следващите 12 месеца, докато само 15% са заявили, че спестяването е вероятно или много вероятно. В същото време 65% от домакинствата очакват цените да продължат да се покачват със същия темп или по-бързо, докато 13%, спрямо 6%, очакват цените да останат стабилни. С поглед към бъдещето през следващите 12 месеца, 59% от домакинствата, спрямо 66%, са заявили, че очакват финансовото им състояние да се влоши леко или значително. Само 3% очакват умерено подобрение.